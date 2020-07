Estragos y caza del Chapulín 1851-1852 en nuestra historia

Estragos y caza del chapulín en nuestra historia 1851-1852

Caralvá

Intimissimun

La plaga de chapulín es reportada desde el siglo XIX en toda Centroamérica, las siguientes notas ilustran su poderoso avance desde Nicaragua hacia El Salvador, en el artículo anterior anotamos la incursión de estos insectos desde Honduras hacia San Vicente y San Miguel, pero su aparición por “horas” en San Salvador fue calificada como una “mancha formidable”.

Gaceta Oficial de Nicaragua 3 en Gaceta del Salvador República de Centro América T 3, N° 31

“Sigue asolando nuestras sementeras y seguramente aniquilará en un todo, sino se adoptan las providencias enérgicas para contener sus estragos. Ya el Gobierno ha dictado cuantas han estado en su alcance y toca a los Prefectos y demás autoridades ponerlas en ejecución, este es el mejor servicio, que pueden prestar al pueblo, de quien son administradores; así como le harán sufrir el más grave mal, si lo dejan expuesto a las calamidades que trae consigo la carestía de artículos de necesidad, pues este deplorable resultado se experimentará necesariamente sino se trata de extinguir aquella horrorosa plaga. El año anterior (1851) usando el Gobierno la facultad que el concede la Ley de 10 de abril de 1847, prohibió la extracción del maíz fuera del Estado, porque con motivo de los daños causados por la langosta se hacía indispensable conservar la cosecha para evitar la escases o falta absoluta de este fruto en los años siguientes, y porque además la concurrencia del exterior había aumentado su consumo. Estas razones subsisten hoy con mayor fuerza, y por lo mismo sería conveniente que el Gobierno repitiera aquella disposición para evitar los perniciosos efectos a que pueda dar lugar la libre exportación de un artículo que nos conviene conservar”.

“Esta plaga que tiene en alarma al Estado de Nicaragua esta también haciendo progresos en el departamento de San Miguel y aunque se han dado repetidas providencias para su destrucción nada se puede conseguir sin la cooperación de todos los interesados. Esta es la mayor oportunidad para destruirlo y esperamos que nuestros pueblos conociendo los riesgos que corremos si se le deja fomentar su incremento, se apresuren tomar medidas activas y que las autoridades locales desplegarán toda su energía para aniquilar este azote de la humanidad que puede producir unos grandes escases y acaso la ruina total de nuestra cosecha”. 9 de enero de 1852

Caza del Chapulín… Crónica local

“Una mancha de chapulín que se había anunciado el sábado 4 próximo pasado (04 SEPTIEMBRE 1852) por una que otra parvada de vanguardia, invadió el domingo los barrios de la Vega, Candelaria y Calvario, extendiéndose durante algunas horas en los tres puntos a la vez; pero la actividad de los vecinos no permitió que hiciera estragos. El chapulín fue rechazado por todos los medios conocidos, ruido de toda clase, gritos, descargas de fusiles, pedradas, palos & y tuvo que replegarse cansado y sin haber podido comer más que una que otra hoja, de frutales en la chacra del Señor Presidente donde pernoctó. Al amanecer la mancha se levantó otra vez, sin haber hecho ningún perjuicio y tomó dirección del volcán donde la están persiguiendo. La aparición de esta mancha formidable no ha lo demás causado grande sensación por estar ya alzada una abundante cosecha de maíz y hemos notado que los vecinos de los barrios invadidos, al perseguir y matar langostas no demostraban aquella desesperación ni aquel dolor que causaría la aparición de una plaga desbastadora en medio de siembras no cosechadas aún. La caza que se estaba haciendo por una multitud de hombres, mujeres y niños tenía, si se nos permite decirlo así, algo de festivo y alegre”. Gaceta del Salvador República de Centro América T 3 N° 63 10 de septiembre 1852