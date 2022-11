“Este país no merece volver al pasado”, Henry Fino, FESPAD

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que se sumó a otras organizaciones de derechos humanos en defensa de los 8 niños capturados el pasado 5 de noviembre en la comunidad Amando López, en el Bajo Lempa, Jiquilisco Usulután, manifestó que la situación sucedida esa noche fue “muy grave” y ameritaba la reparación a las víctimas y sanción para los perpetradores.

“El Caso de la Comunidad Amando López y los 8 niños capturados, es una situación muy grave, primero no solo por la detención como tal, la privación de libertad, si no las consecuencias de estos niños, y también el de su entorno”, dijo Fino.

“Estuve escuchando algunos testimonios de una madre y hermana en donde se llevaron a un hermano, pero el otro hermanito más pequeño presenció todo, entonces, este chico que presenció todo se le deberá dar un tratamiento, una reparación por los daños emocionales que causó esta situación”, manifestó Fino.

Otra preocupación que expresó el director de FESPAD se encuentra referida al detonante que llevó a esta captura colectiva, que según testimonios se dio en el marco de la presentación de una obra teatral preparada por los maestros del centro educativo de la comunidad Amando López.

Los 8 niños que fueron capturados posteriormente participaron en el marco de fiestas de la comunidad Amando López, que era la puesta en escena de una crónica de la historia de El Salvador, dramatizando la invasión española, la independencia, la resistencia de Anastacio Aquino, la Masacre de 1932, el asesinato de Monseñor Romero, la guerra civil y la firma de los Acuerdos de paz y la experiencia de post guerra de la comunidad.

“Esto debe recibir protección de la niñez y adolescencia, es urgente, -imagínese- que esto arranca por una presentación de una obra de teatro que hicieron en la escuela. ¿Qué va a pasar?, ahora ya nadie querrá participar en una cosa de esas -porque dirá- que terminará preso”, acotó.

“Y se debe atender, pero también el efecto inmediato psicológico que se produce en su salud, la educación, y que tienen que generar un proceso para reparar los daños ocasionados, -les digo-, es una situación gravísima lo sucedido en la Comunidad Amando López”, reiteró Fino.

No obstante, que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró públicamente en medios de comunicación que los 8 niños de la comunidad Amando López han sido dejados libres y sin cargos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para el director de FESPAD, el efecto que produjo a los niños detenidos por 24 horas son graves.

“Es… vaya para su casa y ya, porque estuvieron 24 horas detenidos, además de todo lo que las madres han narrado de lo que los niños vivieron en esa casa a donde los llevaron los soldados (Isla de Méndez) y eso se puede calificar como tortura.

“La recuperación de la libertad de estos 8 niños, por supuesto que si, es lo menos que se puede hacer en ausencia del delito, pero otra es la reparación a ellos, qué pasa por toda la parte emocional y psicológica de todos los niños”, advirtió .

“Es lamentablemente esta situación, es como estar cerrando círculos ayer que escuchaba en la radio el testimonio de la tía de otro de los niños, hice el comentario que esa narración era como estar viviendo la década de los ochenta. Hemos vuelto al pasado”, comparó Fino.

“Por eso es importante que este caso tenga un final legal, ¿En qué sentido?, los que arbitrariamente actuaron los deben investigar y sancionar, porque si no mañana harán lo mismo. A los niños hay que darles el soporte para que se recuperen de lo contrario será otro problema”, manifestó.

Esta experiencia de la comunidad, consideró Fino, la comparó con la opinión de un radioescucha que manifestó “que lo que se iba a crear es temor y resentimientos”, por lo que consideró que se debería investigar el caso y sancionar a los responsables.

“Es cierto, el temor y resentimiento de esta sociedad enferma no se puede dar el lujo de continuar indefinidamente en esa enfermedad en Cuidados Intensivos, porque es quizás volver a la guerra”, consideró.

“Escuché al ministro de Seguridad Pública (Gustavo Villatoro) decir que no se ha abierto ningún expediente disciplinario para los policías y soldados por este tipo de actos arbitrarios, entonces, es importante la reparación para las víctimas y la sanción a los victimarios, porque si no estamos condenados a lo mismo en que todo quede impune. Y este país no merece volver al pasado”, argumentó Henry Fino.