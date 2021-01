Proyecto Cultural Sur

Es un movimiento constituido por artistas de todas las disciplinas y procedentes de distintos países del mundo, en el caso de Canada, porque nos movemos en un mosaico multidisciplinario. Somos un espacio de autogestión cooperativa, de una lucha constante por la preservación de nuestra identidad. Somos conscientes de las necesidades y emergencia de los pueblos del mundo, celosos de nuestro valores y experiencias. Mantener la cultura es conservar la identidad, es mantener el derecho a la diferencia, al derecho como humano.

Este año 2020 ha constituido un año de terror, de emergencia, de rebelión, de cambios, a las culturas, de negación a una gran realidad que ha dejado como saldo miles y miles de muertos, una gran cantidad porque algunos gobiernos se negaron a aceptar inicialmente la pandemia como un vehículo transportador de la muerte.

Como el caso de Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, México, estos gobiernos como tantas personas individuales no creyeron necesario elaborar un plan de contra ataque y tomaron a bien que muriera una gran cantidad de gente. En USA no significo problema porque la gran mayoría, son inmigrantes, hispanos, negros y asiáticos; de hecho, ya los estaban sucumbiendo en el infierno del desprecio, de la desesperación mediante la deportación. Es doloroso pensarlo de esta manera, pero no nos dejan otra alternativa. No obstante, resulta aún más doloroso saber que en otros países se dejo morir a miles de personas oriundos, productores de los bienes nacionales, y con ello se prolifero la propagación del virus, consolidando la pandemia.

No pretendemos culparles, pero si como humanos, hijos de este planeta les hacemos un llamado a la conciencia, para erradicar esta epidemia. Todos los días los ministerios de salud imploran por nuestra comprensión, para terminar con este problema que día, a día, cobra vidas, son humanos los que mueren, por favor ya es hora de entender y créanme que no quisiera decir algo que me lastima, pero desgraciadamente he podido ver las grandes festividades públicas en “Nicaragua” en medio de la pandemia, las aglomeraciones de gente sin ninguna protección, golpeando toros, y haciendo todo tipo de actividades públicas, poniendo oído sordo al clamor de los millos de voces, que piden encarecidamente contribuir a la erradicación de esta pandemia. Aquí tenemos una nota de una organización reconocida por el mundo:

La agencia de la ONU para la salud pide a la gente que no esté complacida porque se estén desplegando las vacunas y le ruega que cumpla las normas de higiene básicas las no reuniones de ninguna índole, para evitar la transmisión del virus y salvar así muchas vidas. Además, denuncia que la carrera de los países por obtener la vacuna está encareciendo su precio y dejando a las naciones pobres sin posibilidad de vacunación, lo que abre el camino al virus para su mutación y pone en peligro toda la estrategia contra la pandemia.

