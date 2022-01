“Están utilizando a las víctimas del conflicto para atacar adversarios”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El director ejecutivo de Asociación Pro Búsqueda, Eduardo García, lamentó el uso de las víctimas y sus legítimas demandas a su reconocimiento y resarcimiento postergado por décadas. Y ahora, al centro de una batalla campal entre el presidente Nayib Bukele y los partidos políticos ARENA y FMLN, con lo quede nuevo se les relega y revictimiza.

“Piensa que la mancha de la mora con otra mora se quita, por eso lo que está haciendo es volver a meter la pata”, afirmó García, en una entrevista exclusiva con Diario Co Latino.

– ¿Día de la paz o de las víctimas?

Desde la Comisión de la Verdad se establecieron dos recomendaciones: una, crear un monumento dedicado a la memoria de las víctimas y, segundo, un día de asueto nacional por las víctimas del conflicto armado. Son dos recomendaciones que vienen desde el año 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, luego de entregarlo en marzo de 1993.

Como no van a querer las víctimas un día, si es el reclamo que hemos tenido siempre las organizaciones y las víctimas. De hecho, las víctimas junto a María Julia Hernández estuvimos presentando durante años consecutivos especialmente las madres que el 30 de agosto fuera el Día de la Desaparición Forzada y hasta la fecha no ha pasado en la Asamblea Legislativa.

– ¿Cuál crees que era la intención del Ejecutivo y Legislativo con la reasignación del día?

Esto es un arrebato, porque esta situación de nombrar el Día de la firma de los Acuerdos de Paz, como Día de las Víctimas. Porque las piezas de correspondencia solicitando un día de conmemoración que fueron enviadas por las víctimas anteriormente, pues las mandaron al archivo esta legislatura del partido Nuevas Ideas.

Será porque desconocen la historia, pero desde la Comisión de la Verdad ya no se vale que digan que no conocen el contenido de los Acuerdos de Paz, y las reivindicaciones de las víctimas. Y solo puede ser posible que no conozcan porque nunca le han consultado a las víctimas, sino se darían cuenta que esas propuestas ya estaban presentadas en la Asamblea Legislativa.

– ¿Qué cree que pasó?

Que un día el presidente (Nayib Bukele) se inventó que los Acuerdos de Paz eran una farsa, una idea que de forma tenaz tiene que mantener pese a reconocer que es un error y estos son los resultados.

¿En qué momento le preguntaron a las víctimas? ¿En qué momento se reunieron con ellas?, porque a ellos no los ha puesto el pueblo, sino un millón y algo de votos y aquí hay 6 millones de habitantes si hablamos de la sociedad entera.

Si en la Asamblea hace 2 o 3 semanas estaban diciendo que Pro Búsqueda era una organización que no representaba a las víctimas habiendo resuelto una buena cantidad de casos y teniendo la trayectoria que tenemos. ¿Quiénes son ellos ahora para decirse representantes de las víctimas y hablar de esa manera asignando ese día?, cuando tuvieron 364 días del año pasado para hacer esto y no como el arrebato contra los partidos ARENA y FMLN.

– ¿Cómo reivindicar a las víctimas?

Si querían reivindicar a las víctimas la propuesta debía nacer hablando precisamente de lo que no se ha hecho por las víctimas y del cese de la impunidad que no cumplió en los Acuerdos de Paz, antes de decir que es un país corrupto que ARENA y FMLN y no sé cuantas cosas más.

En la misma manifestación de petición del Día de las Víctimas demuestra que lo han hecho con la intención de dañar al adversario y no dignificar a las víctimas, no han entendido lo de no revictimizar, de no volver a dañar a las personas que han sido lastimadas, que portan su dolor, pero lo han vuelto hacer sin miramientos, ni vergüenza.

– ¿Qué de los Acuerdos de Paz con las víctimas?

Será la primera vez, después de la firma de los Acuerdos de Paz que la conmemoración dejará de ser un acto históricamente presidencial, acto que de fondo en donde todos los presidentes de la república subían a una tarima y convocaban a los firmantes y se hablaba de los Acuerdos y lo que quedaba por hacer.

En algún momento pidieron perdón en su calidad de Comandante en jefe de la guerrilla (Salvador Sánchez Cerén) y el otro en su calidad de Comandante en jefe de la FAES (Mauricio Funes). Y que en los últimos dos años del profesor Cerén, las organizaciones representantes de las víctimas y víctimas conseguimos que interviniera un grupo de víctimas para entregarle los 25 puntos de la parte inconclusa de los Acuerdos de Paz.

Y puso a las víctimas de El Mozote en primer lugar y le dio un trato preferencial y es lo más que hemos conseguido de un acto presidencial.

– ¿Qué harán las víctimas?

Ahora, las víctimas se van a tomar las calles este 16 de enero, harán un acto popular y eso si tenemos que agradecer y porque no podemos aceptar ese acto de egolatría de creerse en posesión de la verdad y de no consultar, no dialogar con las víctimas, pues es esto lo que ha generado, que la gente tenga que manifestarse.

Las víctimas dirán que quieren un día -no este precisamente-, porque han pedido con anterioridad el 30 de agosto y varias veces, ellos (diputados) ni se acuerdan porque mandaron todas las piezas al archivo. Como te digo, una cosa es desconocer la historia y otra no interesarse por ella.

– ¿Es una confrontación total del gobierno y partidos predecesores?

Claro, un ejemplo sencillo que da cólera y decepción es que estén intentando desmontar el monumento a la reconciliación, y te digo aunque nunca estuvimos de acuerdo con el monumento que dejaba de nuevo de lado a las víctimas, pero ya deberíamos superar esa manía que cuando llega una cultura y conquista a la otra de muele todos sus monumentos y esto solo puede llamarse barbarie. Hasta los restos arqueológicos les ha importado poco, así como lo hicieron los españoles que encima de las pirámides construyeron sus catedrales.

No había necesidad de quitar un monumento, sino darle un resignificado o completarlo con el elementos que representara a las víctimas, pero son sus adversarios. Esas acciones no son a favor de las víctimas, y si un monumento querían desmontar a favor de las víctimas porqué no el obelisco de d´Abuisson, que es un conocido genocida en el país, está en un terreno de la municipalidad, pero ellos son gobierno es parte de una carretera nacional que es parte del Ministerio de Obras Públicas, por qué no hacen eso.

– ¿La responsabilidad del resarcimiento es complejo?

Son cosas puntuales algunas, como cumplir la recomendación del Monumento a la Memoria de las Víctimas, se han metido más de 25 millones de dólares al parque Cuscatlán y nunca arreglaron el Monumento a la Verdad, ni tan siquiera lo han declarado monumento nacional, pero es el único monumento reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cosas así, solo pasa en El Salvador.

Ahora, tenemos que hablar de ARENA, FMLN y de Nuevas Ideas, que ya lleva 2 años en el poder, ya no son los 30 años de unos los 10 de otros, también los dos años de ellos.

Y pregunto ¿Quiénes pueden hablar de las víctimas?, pues quienes las representan y ellos no los son (diputados) ni siquiera los han querido escuchar en la Asamblea cuando se lo han propuesto.

Entonces, este tipo de actitudes no responden a las víctimas, las dañan, porque sus acciones obedecen a sus intereses particulares y esa manipulación es dolorosa , y eso es lo que han hecho.

Claro que queremos y las víctimas también esperan un día especial para ellas, ya lo dijo la Comisión de la Verdad, hace 30 años pero no de esta manera. Porque la forma en que se hacen estas cosas son tan importantes como los resultados que se desean obtener.

– ¿Cómo se puede enfocar el trabajo con las víctimas?

Cuando trabajas con víctimas o personas dañadas hay que seguir un proceso y cuidar de no dañarla más, dejando que se involucren y que sean actores de su propias decisiones, que sean reconocidas y aceptadas no solo socialmente, sino institucionalmente.

De forma grotesca ese discurso de odio, nada reconciliador lo han ocupado para tergiversar las demandas y aspiraciones de las víctimas, para atacar al adversario, eso es deplorable desde cualquier punto de vista. Si querían dignificar a las víctimas las habrían puesto a ellas al centro.

Lanzan su propuesta de decreto legislativo argumentando el cambio de Día no de la paz, sino de las víctimas, pues hubiera argumentado a favor de las víctimas no en contra de tus opositores. Es clara la intencionalidad del manifiesto y lleva la firma de todos los diputados, todos son conscientes de lo leído y firmado y comulgan con esa idea, o sea no hay nada a favor de las víctimas en ese decreto.

En esa redacción tenían que leerse argumentos del porqué las víctimas son importantes para el país y su reconocimiento para la paz. Y otras razones retomando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En fin no era la confrontación y no utilizar la farsa de los otros partidos para justificar su agresión política. Han utilizado a las víctimas como escudo humano para atacar a sus adversarios y eso es deplorable, inconcebible, eso es revictimizarlas y hablan de crear una nueva comisión para investigar crímenes de lesa humanidad en la Asamblea Legislativa.

– ¿Qué piensas de esa acción de Nuevas Ideas?

Ya hemos visto las otras comisiones legislativas que han creado de nombrar a un fiscal a un defensor y esperaríamos, pero debemos preguntarnos como sociedad ¿Están dispuestos a traer a la Tandona a declarar que hablen de esos crímenes de lesa humanidad que cometieron?, ¿La Fuerza Armada será cuestionada de los crímenes que ahora ellos ocultan?, porque debe ser pareja una investigación de esta dimensión.

Y digo, no sería más fácil incrementar el número de fiscales para investigar crímenes de lesa humanidad, coadyuvar esos esfuerzos con las organizaciones que ya hemos hecho investigaciones serias y reconocidas internacionalmente donde podemos dar nombres y documentos que tenemos en casos concretos resueltos, incluso, con pruebas genéticas con certidumbre internacional para dar con quienes son los responsables en lugar de montar esa comisión legislativa.

– ¿Cuál debe ser la postura del gobierno?

Si fuera un gobierno pro víctimas tendría que haber actuado de forma amistosa para resolver con los demandantes y las víctimas, la admisión de otro caso por niñez desaparecida ante la CIDH en mayo pasado. Si fuera un gobierno pro víctimas tampoco fuera a El Mozote a dividir a la población, sino a cumplir la sentencia.

Si fuera gobierno pro víctimas esa sentencia la entregaría a mis diputados para que la leyeran y ver cómo podíamos articular las acciones en un Estado con los pocos fondos que se tengan y cumplir esas sentencias internacionales y dar muestras que respetamos los derechos humanos.

Si fuera gobierno pro víctima ya me hubiera sentado con ellas y no les señalara o desconociera el trabajo que han hecho en estos años atrás, y no tuviera la soberbia de hablar y decidir en su nombre, sin haberlas consultado, así de simple.