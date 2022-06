“Están dejando a 850 adultos mayores sin su atención integral”: Yolanda Fabián

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El anuncio de la construcción de un hospital en el área en donde se encuentra una clínica comunal y un espacio para la atención integral de adultos mayores, en la Ciudadela Monserrat, por parte de autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Socias (ISSS), ha generado descontento entre sus usuarios de este centro.

Yolanda Fabián, de la Coalición Nacional por las Dignidad de las Personas Adultas Mayores en El Salvador, fundada en el año 2010, y que la integran diversas asociaciones y casa de día de personas mayores, denunció lo que llamó un “intento de arrebatar una unidad de atención importante”, para este segmento de la población.

“En la Ciudadela Monserrat existe una Unidad de Atención de hemodiálisis, una clínica comunal, un servicio de transporte y un médico del ISSS. Y solo la clínica atiende alrededor de 800 personas adultas mayores en diferentes temas”, señaló Fabián.

Asimismo, se encuentran instalados y se imparten diversos talleres de terapia ocupacional, talleres para aprender oficios y otras actividades que permiten al adulto mayor mantenerse en movimiento, y que en su “último tramo de su vida” obtengan una atención digna como reitera el enfoque de derechos humanos de este grupo poblacional.

“Se dice que los adultos mayores no servimos para nada, que solo nos llega la decrepitud y las carencias -y eso no es cierto- yo tengo casi 74 años, que no sé ni por donde han pasado esos años, por eso hacemos un llamado a los periodistas a investigar de esta situación”, agregó.

“Poco a poco en la ciudadela de Monserrat comenzaron a acorralar a los compañeros de allí, primero les quitaron los espacios argumentando que necesitaban poner otras cosas, después se tomaron otro espacio por otras razones y el día de ayer (viernes 10) les notificaron que en este lugar se va a construir un hospital y los van a terminar desalojando a los compañeros”, denunció Fabián.

El escaso número de estos centros de día que se combinan con atención médica, señaló Fabián, terminará generando que 850 adultos mayores, ya no cuenten con una atención integral óptima, Como está formulado por las leyes y que está lejos de cumplirse como en el Asilo Zaldívar .

“Es triste que el discurso (presidencial) por un lado dice que hay que apoyar a los adultos mayores, pero con esta acción (en la Ciudadela de Monserrat) demuestra en lo concreto que no es cierto lo que dicen”, indicó.

“Nosotros no somos románticos, estamos claros todos los derechos que tenemos y de los cuales gozamos actualmente, nosotros mismos los hemos conquistado, en ningún momento han sido regalo de nadie, ni tampoco ha sido la buena voluntad de nadie, ha sido una lucha constante permanente para hacer valer nuestros derechos humanos”, reafirmó Fabián.