“Estamos obligados a luchar contra la evasión”: Alejandro Zelaya

El Ministerio de Hacienda se compromete a combatir de manera frontal a todos los empresarios que no paguen sus tributos. El país deja de percibir alrededor de dos mil millones de dólares en impuestos.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Como ministro de Hacienda, yo no tengo que decidir si combato o no la evasión, no hay nada que decidir. El mandato de ley es ese, y desde el momento que tomamos posesión de nuestro cargo estamos obligados a cumplirlo”, fueron las palabras del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien comprometió a la cartera de gobierno luchar contra la evasión fiscal a través de un Plan Anti evasión.

Hacienda estima que El Salvador deja de percibir entre $1,800 millones a $2,000 millones producto de la evasión fiscal, cada año, lo que, a su juicio, impide llevar liquidez a las arcas del Estado y ejecutar obras de importancia para los salvadoreños con recursos propios.

“No puede ser que a unos pocos empresarios mezquinos les vaya bien y no paguen sus tributos para que al Estado le vaya mal. Podemos ser también los mayores críticos de aquellas personas que escudándose de su calidad de empresarios, le están robando las esperanzas a nuestra gente”, agregó Zelaya.

El titular de hacienda recordó que se han presentado diversos casos de presunta evasión ante la Fiscalía General de la República, y desde el 3 de octubre de 2019 hasta el 30 de junio del 2020 se recibieron $115 millones más de ingresos generados por el plan anti Evasión.

Zelaya asegura que la recuperación de los fondos provenientes de la no tributación se vuelve necesaria, en vista de que los ingresos vía impuestos han caído en $647 millones, lo que obliga al Gobierno a adquirir deuda para hacer frente a los compromisos financieros.

“Vamos a profundizar las acciones en el marco de ese plan. Vamos a cerrar esos hoyos fiscales para tener más ingresos y no continuar con ese comportamiento de endeudamiento. No vamos a ser tolerantes con la evasión, tenemos un marco regulatorio adecuado y tenemos que recuperar esos ingresos”, agregó Zelaya.

Zelaya dejó claro que siempre tenderán la mano a los contribuyentes que tengan problemas para cancelar sus compromisos, afectados recientemente por la pandemia, por lo que se les dará un trato preferencial. Pero, advierte “con los malos contribuyentes debemos ser fuertes”.