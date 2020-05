“Estamos luchando para que el deporte en El Salvador se potencialice y seamos campeones mundiales”: Yamil Bukele

Diego Guzmán

En entrevista con el medio digital colombiano Junews.Co, Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), dijo que la principal apuesta de su gestión es llegar a coronarse monarcas mundiales en todas las ramas del deporte.

“Estamos luchando para que el deporte en El Salvador se potencialice y podamos ser campeones mundiales no solo en una disciplina deportiva, sino en todo”, manifestó Bukele al medio de comunicación oriundo de la isla colombiana San Andrés.

Eso sí, Yamil reconoció que es un desafío exigente, pues su paso sobresaliente como dirigente en la Federación Salvadoreña de Baloncesto genera expectativas ahora que está al mando del INDES.

“Es un reto tremendo, porque todos los ojos de mi país están encima de mí; no solamente porque ya demostré que pude lograr algo en el baloncesto, sino porque más de cuarenta disciplinas deportivas hoy dependen de mí y de una gestión tanto en desarrollo deportivo, como administrativo y captación de recursos, eso es algo que debo demostrar y gracias a Dios vamos muy bien”, expresó el titular del INDES a Junews.Co.

Asimismo, Yamil Bukele consideró que el compromiso de levantar el perfil del deporte cuscatleco es mayor, debido a que su nombramiento -más allá de que lo hizo su hermano Nayib Bukele (presidente de la República)- llegó por sus credenciales dirigenciales en el baloncesto.

“Mi hermano (Nayib Bukele) es el presidente de la República y yo soy su ministro de Deportes, por lo que hay mucha mayor responsabilidad, porque no se trata que por ser tu hermano te puso ahí, sino porque tienes la capacidad, la fortaleza y creatividad de transformar el deporte y, por supuesto, demostrarle a todos los demás de lo que El Salvador puede lograr”, agregó el dirigente del Instituto Nacional de Deportes.

Siempre hablando de su nombramiento, Yamil Bukele reiteró que era el candidato idóneo para tomar las riendas del INDES, por sus logros a nivel dirigencial.

“Muchos podrán decir que este como es ministro de Deporte, si su hermano es el presidente de la República; por lo tanto, podría ser nepotismo, eso no se puede hacer. No obstante, en mis credenciales y logros, yo he sido deportista y dirigente deportivo mucho antes que mi hermano (Nayib Bukele) fuera incluso político, eso me ha bastado y gracias a Dios tener el respeto de la mayoría de la población, incluso de los mismos diputados en el congreso (Asamblea Legislativa) para ratificarse que soy la persona idónea para ocupar el cargo que tengo”, justificó Yamil.

Es de recordar que cuando Nayib Bukele, presidente de la República, nombró a Yamil, lo hizo considerando que era “el dirigente deportivo con más credenciales” y que “será presidente ad honorem”.