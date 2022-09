“Estamos en contra del plástico de un solo uso”: CESTA

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) llegó a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta de ley para prohibir los plásticos de un solo uso, ya que esto ocasiona daños en la vida de las personas. La propuesta de ley fue acompañada por las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta.

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, sostuvo que la idea de la ley es reducir la contaminación. “No estamos en contra de nadie, solo en contra del plástico de un solo uso, ya que hemos visto plásticos en todas partes”.

A manera de ejemplo, planteó la situación del Embalse del Cerrón Grande, donde cientos de toneladas de plásticos flotan sobre las aguas, “eso es lo que se ve, pero por cada tres libras de plástico que andan flotando, hay siete libras abajo que no se ven”.

El plástico se ha pulverizado en pequeñas micropartículas, lo que forma parte de la química de la vida. “Han encontrado plástico en el torrente sanguíneo, en la placenta humana del lado fetal y lado maternal, eso significa que una criatura ni ha nacido y ya está contaminada con plástico”, lamentó Navarro.

En ese sentido, la ley va encaminada a proteger el medio ambiente y disminuir progresivamente la producción, el consumo y la disposición final de plásticos de un solo uso, para reemplazarlos por alternativas reutilizables o cuya degradación no genere contaminación.

Navarro aclaró que no buscan desestabilizar económicamente a ninguna empresa y menos que personas se queden sin trabajo. Parte de lo que establece la ley, es que los ministerios se organicen para ser un plan de transición, es decir, para que las empresas puedan ajustarse. “No es una propuesta que va en beneficio de algún sector, sino que es una propuesta para mejorar la vida a la población de nuestro país”.

Según informó el CESTA, en el país se genera cerca de 400 toneladas diarias de desechos plásticos, los cuales terminan a menudo en el suelo, alcantarillas, ríos y el mar, a esto se suma que El Salvador importa desechos plásticos, solo en 2021 importó más de 13 millones de kilogramos provenientes de EE.UU., práctica que continúa en la actualidad, todo ello contaminando el ambiente y afectando la salud de la población, por lo que es necesario emitir una ley para la prevención de la contaminación por plásticos de un solo uso para que contribuya a la solución del problema de contaminación.

Las diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron quienes acompañaron la iniciativa del CESTA. Sin embargo, la invitación también fue para la bancada de Nuevas Ideas, según explicó Navarro. Ya que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, buscó recientemente información para luego presentar una propuesta de plásticos de un solo uso, “entonces, se me ocurrió mandarle una copia de todo el contenido de la ley, y lo invite a que viniera a presentar la iniciativa; pero no vino, me imagino que ha de estar ocupado el señor”.

La diputada Argueta comentó que parte de lo que se presentó recoge el espíritu que fue presentado en una iniciativa de ley en 2019, pero que la actual Asamblea Legislativa decidió mandar al archivo. “Creemos que es necesario abordar el tema de manera seria y responsable para llegar a la raíz, qué lo origina y cuáles son las medidas que podemos establecer”.

Se estima que esta iniciativa ingrese formalmente al pleno el próximo martes, ahí se irá a estudio de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.