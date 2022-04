Estado de Excepción y sus resultados

César Ramírez

Durante los peores años de la crisis social salvadoreña (1970-1992) el Estado de Sitio -ahora Estado de Excepción- suprimió los derechos ciudadanos: reunión, asociación, defensas jurídicas, habeas corpus, en general se eliminó la presunción de inocencia, de esa forma se instauró una “normalización” de la represión, con persecución, desaparición de muchos ciudadanos, secuestros en áreas habitacionales y muchos de esos ciudadanos aún no tienen ninguna referencia de su paradero, fue la impunidad absoluta.

Existió una cacería de sospechosos, demócratas, periodistas, abogados, cristianos, jóvenes universitarios, profesionales, maestros, sacerdotes, amparados en grupos paramilitares denominados Escuadrones de la Muerte, sus atrocidades son de Lesa Humanidad, conocidos nacional e internacionalmente.

Ahora el método de capturar a ciudadanos sin una acusación formal, en sus áreas residenciales, sin procedimientos jurídicos constitucionales se ha convertido en una saga rutinaria, si al inicio fue contra exfuncionarios políticos (prisioneros políticos) ahora es contra todo aquél que esté asociados o no en los grupos irregulares armados y organizados para el crimen, lo cual es una acción preventiva del delito pero también constituye una aberración contra ciudadanos inocentes, los cuales son considerados sin reservas de terroristas.

En el siglo pasado muchos ciudadanos fueron asesinados por falsas acusaciones, enemigos comerciales, amantes, intolerancia religiosa, aporofobia, homicidios por encargo y otros amparados por ideología de izquierda etc. fueron años brutales y surgió una guerra civil subterránea.

Ahora tenemos otra guerra contra las pandillas, según comunicación (#GuerraContraPandillas ) del Ministerio de Seguridad al día 19ABR022 08:49 am suman 13,000 terroristas capturados, al día 24 del Estado de Excepción, pero muchas familias niegan que sus familiares pertenezcan a los grupos irregulares armados.

El resultado de aquél prolongado Estado de Sitio (del siglo pasado) fue emigración masiva, miles de desaparecidos, persecución política, asesinatos etc. el enemigo eran los Comunistas (FMLN, FDR, Partidos Políticos, Religiosos, Profesionales etc.) ahora en Estado de excepción los enemigos son los grupos armados irregulares (no menciono sus nombres porque pueden ser considerado una apología del terrorismo, cual implica prisión) aunque la comparación es abismal, estos nuevos actores no tienen plan, ni participación política, ni proyecto de inserción social son terroristas.

No obstante, una solución política al fenómeno de los grupos irregulares armados es compleja, debido a que sus estructuras son familiares: 1ª generación, 2ª generación, 3ª generación con una endocultura delictiva, lo cual implica una reeducación al menos de una década a los miembros capturados y sus familias, pero debemos considerar también… si es guerra trae consecuencias.

