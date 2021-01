Estado de alerta en EE.UU. por posibles acciones terroristas

Washington/Prensa Latina

Las autoridades estadounidenses están hoy en estado de alerta por posibles ataques terroristas contra instalaciones federales, similares a la ocurrida el 6 de enero pasado contra el Capitolio, acción incitada por el presidente Donald Trump.

Ese día, miles de seguidores del gobernante republicano irrumpieron en las instalaciones del Legislativo y asaltaron oficinas de los principales líderes, en una acción sin precedentes que dejó cinco muertos y daños materiales.

Según la cadena televisiva CNN, las agencias de seguridad prevén la posibilidad de una ‘acción terrorista masiva’ en días próximos a la ceremonia de investidura del mandatario electo, Joe Biden, o incluso durante el acto.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo informaciones de inteligencia sobre la planificación de ‘protestas armadas’ en las capitales de los 50 estados y en Washington, DC en los próximos días, según un boletín interno de esa agencia federal obtenido por CNN.

El documento destaca que el asedio a la sede del Congreso el miércoles pasado fue quizás solo el comienzo de acciones potencialmente violentas de los partidarios de Trump, animados por sus mentiras sobre una elección fraudulenta.

Se planifican protestas armadas en los 50 capitales estatales desde el 16 hasta al menos el 20 de enero, en el Capitolio federal desde el 17 hasta el 20 de enero, y también hay amenazas de un ‘levantamiento’ si Trump es destituido a través de la Enmienda 25 antes del ascenso de Biden al poder, asegura el FBI.

El 8 de enero, el FBI recibió información sobre un grupo que planea asaltar el 20 de enero las oficinas gubernamentales, incluso en el Distrito de Columbia y en todos los estados, independientemente de si los territorios certificaron los votos electorales para Biden o Trump, agrega el informe.

Las autoridades también rastrean reportes sobre ‘varias amenazas de dañar a Biden antes de la investidura presidencial, e incluso a la vicemandataria electa, Kamala Harris, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Existen planes para desplegar hasta 15 mil soldados de la Guardia Nacional y establecer una zona de amortiguación de varias capas alrededor del capitolio para el miércoles, justo cuando los legisladores debatirán y votarán sobre el juicio político a Trump.

Los demócratas prevén para este martes una votación en la Cámara de Representantes para pedir formalmente al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que invoque la Enmienda 25 de la Constitución y saque del poder a Trump.

Según señala este martes el diario The New York Times, si el vicemandatario no lo despoja del poder primero, los demócratas de la Cámara Baja tienen prevista otra votación mañana para acusar al jefe de la Casa Blanca de ‘incitar a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos’.