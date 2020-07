“Establecer cuarentena focalizada no es atribución de la Asamblea”: Bukele

@DiarioCoLatino

Ante la negativa de los diputados por aprobar un régimen de excepción y establecer una cuarentena focalizada en aquellos lugares con mayor casos de COVID-19, el presidente de la República, Nayib Bukele reiteró que valorar las zonas o municipios donde se puede aplicar esta medida le corresponde exclusivamente a la máxima autoridad sanitaria del país, es decir, el Ministerio de Salud, pues no es atribución de la Asamblea Legislativa. A criterio de Bukele, es necesario aprobar una cuarentena estricta nacional por 15 días y no focalizada, dado que los municipios no tienen por ley los alcances de la máxima autoridad en salud; estos solo cuentan con iniciativa en materia de sus impuestos, de acuerdo al artículo 133 de la Carta Magna, “el interés nacional está por encima del económico”, insistió.

Además, la Asamblea Legislativa debe considerar que la densidad poblacional y la cercanía entre municipios limitarían los alcances de la medida, pues detener la curva de contagios de COVID-19 solo en algunas zonas difícilmente favorece la salud pública nacional, dice el mandatario.

Una de las comunas en tomar nuevas medidas para disminuir los casos de Coronavirus fue San Miguel, que por siete días a partir del pasado sábado cerró los mercados y el centro de la ciudad, además, el alcalde Miguel Pereira solicitará a la Asamblea Legislativa aprobarle el cierre del municipio, para labores de desinfección durante ese tiempo. “Pido que se informen antes de criticar, comprueben que ningún alcalde tiene la potestad de hacerlo, sin la autorización de los legisladores, mi competencia la he asumido, llevo cuatro meses impulsando acciones. Este crecimiento de la curva no es responsabilidad de los funcionarios, sino de cada ciudadano; me da tristeza ver a muchas personas con la mascarilla en el cuello, no es por falta de información, es falta de conciencia y amor por sus familias, no podemos andar persiguiéndolos para que hagan caso”, sostuvo Pereira.

Asimismo, el alcalde informó que el ISSS y el hospital San Juan de Dios de San Miguel están saturados de personas de otros municipios. Si un migueleño busca atención ya no hay una cama para atenderlo, al igual que el cementerio general está a punto de colapsar, por lo que pidió a la población acatar todas las medidas sanitarias y cuidar de sus familias.

También, la alcaldía de Soyapango anunció el cierre de mercados y la prohibición de ventas en las calles.