“Espero la ayuda (del MINSAL) para no lamentar a mis hijos”: exjugador de Limeño con sospecha de COVID-19

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Con su esposa hospitalizada y sus tres hijos con síntomas similares al COVID-19, Óscar Antonio Portillo, exjugador de Municipal Limeño y Juventud Independiente, entre otros, solicitó la ayuda del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL), para que su familia sea evaluada por sospechas de haber contraído el nuevo coronavirus.

Y es que Portillo ya llamó al 132, número habilitado por el MINSAL para dar aviso de algún caso sospechoso de COVID-19, pero no obtuvo mayor respuesta, situación que le preocupa, en especial por su hijo menor de un año.

“Llamé dos veces, en la primera no respondieron y en la segunda sí, me contestó un joven y me dijo que fuera a una Unidad de Salud, porque se tenía que seguir un protocolo, y le conté mis síntomas y le pedí que me ayudara, pero nada más me dijo que tuviera paciencia, porque ahorita las líneas estaban saturadas y viera la manera de cómo hacer por mi propio bien. Sin embargo, mi mayor preocupación son mis hijos; tengo un hijo de seis meses, quien es el que más me aflige, porque no tiene sus vacunas de defensas de cuatro ni de seis meses, y es por quien más pido ayuda, que alguien venga y nos eche la mano con mis tres hijos”, manifestó el exzaguero del equipo santarroseño.

En la misma línea, Óscar Portillo manifestó que también intentó buscar auxilio para su esposa y tres hijos en el Hospital Rosales, pero solo su esposa recibió hospitalización recientemente.

“Comenzamos con mi esposa (con síntomas de COVID-19) desde hace cinco días, por lo que fuimos a buscar hospitales; porque llamamos al número (que habilitó el MINSAL) pero, al no tener respuesta, nos fuimos a buscar ayuda al hospital, pero no nos recibieron. En el Hospital Rosales, nos dijeron que no había médicos, cuando han dicho que es lo principal; sin embargo, mi esposa ya está ingresada en el Hospital Rosales, pero para tener respuesta de ella tengo que esperar ocho días”, detalló el que fuera defensa de Juventud Independiente.

Por tanto, Portillo reiteró que necesita la ayuda de las autoridades de salud, para que él y sus hijos reciban atención médica ante la sospecha de haber contraído COVID-19.

“Ella (su esposa) se fue al hospital con los síntomas que da (el COVID-19) y yo estoy empezando a sentir falta de aire, tos reseca y me hice una terapia de vapor con eucalipto, la cual siento que me ha ayudado un poco. No obstante, los tres (hijos) presentan síntomas de tos y gripe, pero me preocupa el más pequeño, porque es al que he escuchado más grave, quizá por no tener sus defensas, pero he estado por mis medios haciendo medicina casera, para tratar de proteger sus pulmones, pero la tos ya se le escucha reseca, mi hija y otro hijo igual, por lo que espero la ayuda lo más pronto para no lamentar a mis hijos”, expresó el también jugador de equipos de la Segunda División.

Óscar Portillo reconoció la labor titánica que está realizando el personal de salud para contrarrestar los contagios del COVID-19, pero pidió a las autoridades que presten mayor atención a las sospechas de casos reportados.

“Yo pido a las autoridades de salud competentes que nos busquen, porque ya di incluso hasta mi dirección. No obstante, es un país pequeño y las autoridades están haciendo lo que pueden para contrarrestar el virus y con esto (solicitar ayuda en los medios de comunicación) no me quiero poner arriba de cualquier persona que necesita la ayuda, pues solo soy una voz que se quiere dar a escuchar por muchos casos que están ahí y quieren ser escuchados”, manifestó Portillo.