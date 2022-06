»

Espectáculos de música, danza, teatro y cine se presentarán en los teatros nacionales La Dirección Nacional de Artes invita a la población en general a disfrutar de música clásica, danza clásica y folclórica, cine y teatro en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Una programación variada a cargo de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura y grupos independientes se desarrollará del 9 al 12 de junio, en los teatros nacionales de todo el país. Teatro Presidente La agenda de espectáculos iniciará el jueves 9, con el concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador titulado “1812, oberturas Chaikovski”, a las 7:00 p. m. Los boletos tienen un costo de $1.75 para salvadoreños; extranjeros residentes $5.00, y para extranjeros no residentes $10.00. Teatro Nacional de San Salvador El Ballet Nacional de El Salvador deleitará al público en este espacio, con la suite del ballet “Coppelia”, en una adaptación coreográfica del Mtro. Rumen Rashev, director del elenco, y su más reciente estreno: “Tempus”, obra coreográfica de la maestra Irina Marcano (Venezuela-México). La cita es para el sábado 11, a las 5:00 p. m., y el domingo 12 de junio, a las 4:00 p. m. La entrada tiene un costo para los salvadoreños de $1.75, extranjero residente $5.00, y para extranjero no residente $10.00. Teatro Nacional de Santa Ana El jueves 9 de junio, la Universidad Católica presenta al Film Fest 2022 en este teatro a las 5:00 p. m. La entrada será gratis. Por otro lado, la Compañía de Teatro David Granadino estará en el mismo espacio con la obra “El Principito”, el viernes 10, a las 6:00 p. m., y el sábado 11, a las 5:00 p. m. La entrada general es de $3.00. Esta grandiosa semana concluirá el domingo 12 de junio, con el concierto “Románticas en español”, a las 5:00 p. m. La entrada general tiene un costo de $4.00. Teatro Nacional Francisco Gavidia de San Miguel A este espacio llegará el Ballet Folklórico Nacional con su más reciente estreno: “Danzas y tradiciones de mi tierra”, en el marco de la celebración de su 45.° aniversario de fundación, con la participación especial del Ballet Folklórico de la Asamblea Legislativa. Las funciones serán el sábado 11, a las 5:00 p. m., y el domingo 12 de junio, a las 4:00 p. m. Los boletos para los salvadoreños tienen un costo de $1.00, extranjeros residentes $2.00 y para extranjeros no residentes $3.00. Televisión Los espectáculos en vivo de los elencos nacionales llegan a toda la población a través de la miniserie “Tercera llamada”. No te pierdas el estreno del capítulo 4: “El Salvador: nuestra música”, protagonizado por la Orquesta Sinfónica de El Salvador y el Coro Nacional de El Salvador, este 11 de junio, a las 5:00 p. m. , por la señal de Televisión de El Salvador, Canal 10. Además, para los amantes del séptimo arte, la revista cinematográfica “Cine Libertad” exhibirá la primera parte de “Elena”, un drama familiar dirigido por Andrey Zvyagintsev, este 12 de junio, a las 8:30 p. m., siempre en transmisión por Televisión de El Salvador, Canal 10.