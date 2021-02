Especialistas insisten en riesgos de organizar las Olimpiadas

Tokio/Prensa Latina

Un grupo de especialistas médicos insistió el lunes en los riesgos para la salud de organizar los Juegos Olímpicos de Tokio en el próximo verano ante el impacto de la epidemia de la Covid-19.

Incluso sin la pandemia, los Juegos Olímpicos, como agrupación de masas, favorecen toda clase de enfermedades infecciosas, admitió a la prensa Atsuo Hamada, especialista de la Universidad de Medicina de esta capital.

Frente a la situación mundial creada por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia, los organizadores de la cita ya comenzaron a establecer nuevas regulaciones para los participantes,

Entre ellas citan un control sanitario antes de la llegada a Japón, test regulares una vez en el país, restricciones y seguimiento de contactos, además de limitación en la estancia en la Villa Olímpica.

Los responsables de la justa bajo los cinco aros insisten en destacar los éxitos alcanzados en el desarrollo de otros certámenes deportivos durante la pandemia, pero los expertos sanitarios recuerdan que las Olimpiadas tienen una dimensión más grande, con más de 11 mil deportistas en representación de 206 Comités Olímpicos Nacionales.

No puede haber un riesgo más elevado, afirmó Michael Head, investigador de salud global de la Universidad de Southampton, Reino Unido, en declaraciones a los medios de su país.

Según Head, podrían existir ciertas variantes resistentes a las vacunas contra el coronavirus.

La unión de personas que vienen de tantos países diferentes solo acelerará la probabilidad de ver aparecer una nueva mutación, agregó y consideró que los juegos no tienen ningún sentido en la actualidad.

Por su parte, Hassan Vally, profesor de salud pública de la Universidad de La Trobe, en Australia, recordó que no se puede reducir el riesgo completamente.

Si se miran las cosas desde el ángulo de la salud pública, organizar unos Juegos es todo lo que no tienes ganas de ver actualmente, resumió.

Los directivos de la justa nipona esperan a la primavera para tomar algunas decisiones duras, incluida la posibilidad de limitar o prohibir el acceso de los espectadores a los estadios.

Además, el comienzo de la vacunación hizo renacer esperanzas para los Juegos, aunque algunos países no tienen previsto inmunizar a sus deportistas antes del verano, mientras que el Comité Olímpico Internacional y Japón creen que la inoculación es una condición indispensable para participar en el evento.

Koji Wada, profesor de la Universidad Internacional de la Salud de Tokio, cree poco probable que todos los deportistas y el conjunto de la población japonesa estén vacunados antes de la apertura de la cita olímpica, el 23 de julio.

También recomendó a la organización evaluar la cancelación de algunos deportes que implican contactos físicos demasiado cercanos, como el judo, aunque amputar a los Juegos de alguna de sus disciplinas parece poco probable.