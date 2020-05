ESPECIAL “YVONNE ORJI: MOMMA, I MADE IT!” DEBUTA EL 12 DE JUNIO POR HBO PLUS Y HBO GO

@SAmigosCoLatino

La comediante y actriz Yvonne Orji (INSECURE) celebra sus raíces nigerioestadounidenses en su primer especial de comedia de HBO, YVONNE ORJI: MOMMA, I MADE IT!, que se estrena el viernes, 12 de junio,, exclusivamente en el canal HBO Plus y HBO GO.

Intercalado con vibrantes imágenes filmadas en Nigeria durante un viaje histórico que realizó a su país natal a principios de enero, YVONNE ORJI: ¡MOMMA, I MADE IT! tiene una mirada íntima e hilarante de lo que significa ser nigero-estadounidense para Yvonne. El especial fue filmado ante una audiencia en vivo en el Teatro Howard en Washington, D.C.

Yvonne Orji es mejor conocida por su papel de Molly en INSECURE de HBO. Sus créditos cinematográficos incluyen “Night School” y próximamente a estrenarse "Vacation Friends". Ella co-presenta, junto a Luvvie Ajayi, su podcast aclamado por la crítica, Jesus and Jollof; y tiene prevista la publicación, el próximo año, de su libro “Bamboozled by Jesus: How God Tricked Me Into the Life of My Dreams.”

YVONNE ORJI: ¡MOMMA, I MADE IT! está escrito, interpretado y producido por Yvonne Orji;

con dirección de Chris Robinson; producción de Michelle Caputo, Shannon Hartman y DC Wade.