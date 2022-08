Escuelas Comunitarias de Taekwondo desarrollan el torneo agostino

Samuel Amaya

La Asociación de Escuelas Comunitarias de Taekwondo de El Salvador desarrolló el segundo torneo agostino de Taekwondo, donde compitieron varios alumnos de diferentes escuelas que buscaron la victoria. El objetivo de esta actividad, según su presidente, Joaquín Rivas, fue estrechar lazos de amistad con los participantes y padres de familia.

Fueron 10 las escuelas que participaron en el torneo, entre ellas: la de San Vicente, Cojutepeque, Santo Domingo, El Pedregal, Taber Hosana, Santa Lucia, Parque Cuscatlán, Black Dragon, Black Panters. Las principales áreas donde los alumnos fueron examinados fueron: combate de exhibición, combate deportivo y formas por equipo. Esta última se tenía un tiempo de no practicarse; pero este año se retomó para fomentar el trabajo en equipo.

El significado del TKD es el arte o el camino del pie a la mano. “El Taekwondo es mente, cuerpo y espíritu y están los principios, los cuales son: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable, que es un método de vida donde el alumno trabaja la parte mental y física”, comentó el profesor, Joaquín Rivas.

El presidente Rivas destacó la buena disposición de las autoridades para apoyarles en este deporte; entre ellas a la Alcaldía de San Salvador, al Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER) y a la administración del Mercado Cuscatlán.

Allison Velásquez, de 15 años de edad, lleva un año practicando el Taekwondo y le ha servido para llegar momentáneamente a cinturón amarillo puntas verdes. Actualmente, se prepara para el examen de diciembre, donde se someterá a prueba para alcanzar el cinturón verde. Sus planes a futuro es conseguir el cinturón negro, el cual espera hacerlo cuando tenga 19 años.

Diego Alejandro Flores Martínez, de 15 años de edad, es estudiante de la escuela de Taekwondo del Parque Cuscatlán, lleva practicando este deporte desde finales de 2019, desde entonces “se ha convertido en una forma de vida”, ya que le dedica un tiempo significativo practicarlo. El joven practica en clase los fines de semana, pero entre días de semana, practica en la noche para mejorar cada día más.

El Taekwondo ayuda para ser disciplinado, constantes y perseverantes; además es una forma de defenderse y no de pelear como algunos que no saben del deporte lo catalogan, según comentó Diego Flores. “No se trata de pelear o buscar pleitos, sino que es por si sucede algún asalto en la calle, es una forma de defensa, el TKD no es para pelear, sino que es para evitar una pelea”

El sueño de Martínez es ser cinturón negro e incluso ser catalogado como “gran maestro”, el cual es el noveno DAN del cinturón negro.

Quien es cinturón negro, es Marcos Santos Morales, lo obtuvo el 24 de julio de este año, luego de un largo proceso de trabajo. Para él, el TKW es un deporte que le llamó la atención desde pequeño, ya que lo practica desde los 6 años, ahora, tiene 15 y aspira a seguir aumentando de DAN.