Escuela Leones arrasó en el Campeonato de Formas TKD

@DiarioCoLatino

Con amplia diferencia sobre todos los participantes, la Escuela de Tae Kwon Do Leones atrapó los máximos honores del reciente Campeonato Nacional de Formas por Equipos.

Ajuntando el medallero final, el director e instructor de esta Escuela, Leo Ruano informa que tras haber recibido los resultados oficiales por parte de la FESAT, “quedamos primeros gracias al trabajo de todos y cada u no de los integrantes de nuestro equipo, incluyendo atletas, instructores, coach, padres de familia, colaboradores administrativos, etc”.

Explica que compitiendo entre 20 gimnasios o escuelas, al final se obtuvo un total de 104 puntos, producto de 7 oros, 13 platas y 16 bronces. El segundo lugar fue para el Nido de Águilas con 77 puntos, al haber ganado 9 doradas, 4 de plateadas y 2 bronceadas y en el tercero se ubicó el Koryo con 54 puntos producto de sus 4 de oro, 6 de plata y 8 de bronce.

Del cuarto en adelante, Sip Jin con 46 puntos; Escorpiones (44); Leopardos (42); Dragones (36); Black Bear (34); Cobras Negras IMDER (22); Kukiwon (21) y Lobos TKD (19). Luego: Mood Duk (17); Alemar (13); San Marcos (13); Tigres del Norte (9); Black Tiger (6); Hansu (5); Dragón Negro (4); Panchimalco (3); Tiburones TKD (3); Tigres de Occidente (3); Black Hodoris (2) y Panteras (1).

Un padre de familia que bajo el argumento de no querer problemas con la Federación, pidió omitir su nombre, opinó que si bien los leones tuvieron una mayor inscripción en la participación con 55 atletas por 36 del Koryo, 25 y 25 del Sip Jin y Black Bear, este factor no le resta méritos a su coronación, porque hubiera sido penoso que con el doble de inscritos no se hubieran coronado”.

A su criterio, este resultado es reflejo del constante trabajo y el buen nivel adquirido por los atletas de esta escuela en ambas ramas y que ya ha ganado en otras oportunidades. Es más, agrega, “la FESAT debe estar agradecida con esta escuela por su generoso aporte económico en concepto de inscripción; también con la asistencia al Palacio de los Deportes de los familiares de los atletas de esta escuela que con su numerosa membresía de buen potencial competitivo, le da vida y mete ambiente a los diferentes eventos federados, porque sin el rugido de estos leones las cosas serían muy aburridas”.