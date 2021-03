Escrutinio preliminar da ventaja a Nuevas Ideas en Asamblea Legislativa

Alma Vilches

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, señaló que luego de muchas semanas de trabajo se logró ver los frutos con una gran afluencia de votantes y un sistema de procesamiento y divulgación de resultados preliminares que funcionó desde un inicio. Hasta el cierre de esta nota (11:00 pm) de un total de 8,451 actas solamente se han escrutado 902, dando una ventaja al partido Nuevas Ideas en diputaciones a la Asamblea Legislativa, quedando pendiente el conteo de votos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y concejos municipales

El reto era que la población se sintiera segura y pudiera acudir a las urnas, porque el COVID-19 podía ser un obstáculo y que no asistiera, pero la afluencia de salvadoreños fue aproximadamente del 51% (dato preliminar), eso implica que la pandemia no fue un obstáculo para los ciudadanos, sólo era necesario aplicar medidas sanitarias que garantizaran seguridad a la población.

Según la funcionaria, cuando se propusieron hacer elecciones en tiempo de pandemia era un gran reto, porque era rediseñar todo el proceso electoral conocido en el sistema, el cual además de ser complejo por la modalidad de voto cruzado, se dificulta por el escrutinio preliminar. Asimismo, por primera vez las Juntas Receptoras de Votos (JRV) utilizarían tecnología para la transmisión y divulgación de resultados, cuyo sistema funcionó desde un inicio.

Como parte del protocolo de bioseguridad para las elecciones 2021, y con el objetivo de evitar posibles contagios por COVID-19, el TSE distribuyó un total de 8,451 kits de insumos con 20 mascarillas KN95, 10 caretas protectoras, 2 frascos de alcohol 90 en presentación de atomizador o dispensador de 750 milímetros cada uno, 500 unidades de toallas humedas con alcohol, jabón líquido, hisopos de mango largo y bolsas de plástico transparente para manipular el DUI del elector.

“En todo proceso electoral hay incidentes que ocurren en la apertura de los centros de votación, las personas llegaron para integrar las JRV en ese momento surgen problemas con las credenciales, el Tribunal actuó inmediatamente y se solventó el problema para su integración. Las elecciones han concluido con normalidad y estamos presenciando el procesamiento y divulgación de resultados preliminares con las actas que están siendo procesadas y las que aún faltan”, sostuvo.

Eduardo Lozano, técnico informático del TSE, explicó que se trabajó en un sistema que permitiera ayudar a las JRV para clarificar cada una de las intenciones de votos en las urnas, ya no fue necesario los grandes pliegos de papel, ni las cantidades enormes de trabajo para marcar la preferencia de los votantes, ahora es más rápido y fácil.

Aclaró que no hay voto electrónico como en algún momento se pudo creer, es el mismo proceso, lo implementado es ayuda tecnológica para la digitalización de los resultados, el escrutinio preliminar recoge todos votos, actas y las prepara para el escrutinio final, donde se asignan los escaños respectivos obtenidos por cada partido político, por lo cual no pueden dar porcentajes sino solamente avance en la cantidad de actas procesadas hasta finalizar con las 8,451 JRV.

“La primera elección que es de diputados a la Asamblea Legislativa es la más tardada porque las JRV antes de iniciar el escrutinio tienen que contar las papeletas no utilizadas, votos nulos, impugnados y ordenar cada bloque de votos para dárselos a cada contendiente y pueda tener en sus manos las papeletas; luego se empieza a introducir la información al sistema, a eso sumémosle la complejidad en el voto cruzado, es decir, la velocidad la da el sistema pero siempre existe el factor humano, que es importante reconocer el esfuerzo de los integrantes de las mesas que después de una larga jornada siguen haciendo el conteo”, reiteró Lozano.

El TSE resalta las actas procesadas porque son las revisadas y puestas a disposición para ser vistas en un sitio web que no fue dado a conocer en las primeras horas del escrutinio preliminar, como en otras ocasiones, para evitar la saturación del sistema. Los representantes de los partidos, la fiscalía electoral, Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y los diferentes actores recibieron una copia de las actas provenientes de las JRV, por lo tanto la seguridad de esa información está garantizada.

El técnico informático del TSE enfatizó que el sistema diseñado permite ver las cantidades de voto que cada uno de los partidos ha obtenido, cada 30 segundos refresca la información proveniente de las JRV, además, está consignadas las fracciones de voto para cada contendiente, producto del voto cruzado. Al final se podrá ver los resultados por departamento, municipio, centros de votación hasta llegar a la JRV, donde el acta ha sido escaneada, previamente firmada y sellada por los integrantes. De esa manera se garantiza la transparencia.

Previo al escrutinio preliminar en las JRV, los magistrados del TSE ante la fiscal electoral, Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Centro Cristológico Nacional de España, Fundación Internacional para Sistemas Electorales, observadores nacionales e internacionales y representantes de partidos políticos, pusieron a cero la base de datos a utilizar para la transmisión de resultados electorales preliminares.

Con este acto inició la recolección de información que se genera en el escrutinio de cada JRV donde utilizaron un equipo tecnológico para recolectar la voluntad de los ciudadanos y trasladarlas al Centro de Procesamiento de Resultados Preliminares (CNPRE), con ello tener la información e iniciar el escrutinio final. El proceso para poner a cero las bases de datos fue asegurado con las claves que solo cada uno de los magistrados del TSE conocen, y así solo contenga información que las JRV transmitan.