“Es una vergüenza echar las culpas a víctimas y no a los agresores”: Ortiz

Samuel Amaya

@Samuel Amaya

Luego que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijera ante los medios de comunicación que hoy por hoy en El Salvador no existe un alza en los casos de desaparecidos, y culpó a los desaparecidos y a los familiares de estado, en el congreso salvadoreño han lamentado tales expresiones siendo tan alejadas de la realidad, según la oposición; sin embargo, el oficialismo es de la idea que se debe dejar que las instituciones trabajen.

Gustavo Villatoro recalcó que en la actualidad “no existe un aumento en los desaparecidos, sino que se trata de una campaña en contra de las autoridades de seguridad, obviamente, por intereses políticos que no tuvieron nunca el interés de resolver los problemas de seguridad”, expresó, atribuyendo la supuesta campaña a los medios de comunicación y periodistas, dichas declaraciones fueron en la presentación de los supuestos involucrados en la desaparición de los hermanos Guerrero.

También, el ministro de Seguridad señaló que había una “relación directa” entre las víctimas y los delincuentes, que había de por medio una supuesta venta y consumo de drogas.

Las declaraciones del ministro han generado diversas reacciones en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, del diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, afirmó que, a su juicio, las declaraciones que se han escuchado de funcionarios de seguridad pública son para evitar que ya no se hable del tema.

“En el caso de los desaparecidos, yo creo que lo que podemos tomar de eso es que procuran desaparecer el tema, eso lo tengo clarísimo, (existe) un gran afán de hacer desaparecer eso de la conversación en lugar de enfocarse en su rol de proteger a las víctimas y de dar con el paradero de tanta persona desaparecida”, sostuvo Wright Sol.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, asistió a la conferencia de prensa de la familia Guerrero Toledo, y manifestó que le llena de indignación la manera en la que el Estado está tratando a las víctimas de desaparición y a sus familiares.

“Yo les quiero decir a las las autoridades públicas de este país que si no quieren hacer nada, si no saben qué hacer y si este tema les rebasa, que por favor se abstengan de culpar a las víctimas porque la vergüenza y la culpa debe ser para los agresores, para los que quitan vidas, para los que sellan proyectos de vida de jóvenes, no para las madres que los están buscando con todas sus fuerzas, no para las instituciones que les están apoyando, no para los periodistas que están cubriendo estos casos. Así es, una vergüenza total para las instituciones y los funcionarios que le están echando la culpa a quienes están sufriendo el momento más duro de su vida”, arremetió la legisladora.

En cuanto a las declaraciones del ministro que los desaparecidos se tratan de una campaña, Ortiz sostuvo que “es una salida fácil”, y recordó parte de las cifras y la poca transparencia de estas. “No podemos confiar en instituciones como la PNC o FGR que no son transparentes con las cifras y que notablemente hay un fenómeno actualmente que no es algo nuevo, nunca hemos dicho que es algo nuevo, que es algo de coyuntura; el tema de los desparecidos es algo estructural en la sociedad salvadoreña”, señaló.

El jefe de bancada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, afirmó que el tema de los desaparecidos se debe tratar como un problema de unidad nacional, en donde el esfuerzo de todos los partidos, del Gobierno y de las fuerzas sociales se activen para poder desarticular toda la “maraña” de impunidad que tiene en luto y dolor a cientos de familias salvadoreñas.

“Nosotros esperamos que el tema de los desaparecidos se aborde como un esfuerzo de interés nacional, hay que analizar todas las propuestas y armonizarlas para generar un producto que le sirva a las autoridades», expresó Cuadra.

Mientras que el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo que el tema de los desaparecidos “es un tema bastante complicado”; sin embargo, dijo que no lo pueden obviar y aseguró que la Policía Nacional Civil hace “un esfuerzo” junto con la Fiscalía y Gobierno Central para tratar dicho tema.

El legislador del partido de Gobierno sostuvo que “es bien difícil” el poder controlar este tipo de delitos, y el hecho de poder saber quién va a ser desaparecido “es bien difícil”, ya que aseguró que las desapariciones se dan en el momento “cuando alguien está en una parada de buses o va a ser sacado de su casa; es triste esto, pero yo creo que se está haciendo el esfuerzo necesario como país para poder controlar que no sigan desapareciendo a más personas”, expresó.

Dentro del congreso salvadoreño, existen dos iniciativas de la oposición para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, respecto a estas propuestas, el legislador de GANA, Numan Salgado, afirmó que no apoyarán dichos marcos normativos, ya que el tema de los desparecidos les corresponde a las autoridades se seguridad.

“Hemos visto como la oposición ha tomado como bandera esta situación (de los desaparecidos), hay que pensar en los familiares de cada uno de los desaparecidos y no estar haciendo política con el dolor de la gente”, sostuvo.

Agregó también que por decreto de ley no se va a encontrar a ningún desaparecido, ”lo vamos a encontrar a través del trabajo que se haga en las instituciones”, concluyó.