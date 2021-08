Erlinda Hándal permanece incomunicada tras su arresto

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Funes, Erlinda Handal, capturada hace unas semanas, no puede recibir visita de familiares, ni del abogado, informó su hermano en una entrevista de televisión este lunes.

Lo preocupante de esta situación es que el no acceso a visitas, no permite constatar el estado de salud de Erlinda, señaló Jorge Shafik Handal Vega, y agregó que no saben tampoco si le han administrado las medicinas que han enviado.

El exdiputado y miembro del FMLN denunció que su hermana, una destacada profesional, científica, que ha sido condecorada a nivel internacional por sus aportes a la investigación, la ciencia y tecnología fue detenida arbitrariamente acusada de corrupción y lavado de dinero.

“La familia hasta la semana pasada no había podido acceder a ella. Primero dijeron que había cuarentena al 5 de agosto, luego que había otra cuarentena… no han dejado entrar ni abogado ni familiares”, dijo Hándal Vega.

Hándal Vega manifestó en la entrevista que su hermana no se ha metido en política y que ha sido científica, “lo ha sido toda su vida, reconocida con diez patentes a nivel mundial por toda su actividad, con premios en Cuba como la científica más joven y con aportes al desarrollo de la medicina”, comentó.

También reiteró que la detención de su hermana ha sido arbitraria, ya que

“al juez se le demostró que no tenía delito y se demostró arraigo, aún así dictó detención provisional”.

Handal Vega señaló que ha quedado claro el rumor de que había presión a los jueces para que no fueran a dictaminar medidas sustitutivas para nadie de los capturados.

“Hay presiones sobre los jueces para que no ejerzan su función de justicia, sino para un plan político previamente concebido en el cual debe obtenerse determinado resultado, aunque sea provisional”, afirmó y agregó que “ya mancharon el honor de las personas, ya dañaron su vida personal, su vida pública… aunque después salgan inocentes, pero la mancha queda”.