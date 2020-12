Erick Olmedo le apuesta a unificar y reivindicar el sector de veteranos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego de una recomposición interna del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Erick Olmedo, secretario adjunto de la Secretaría de Veteranos de Guerra del partido, decidió competir en las elecciones del 28 de febrero de 2021 como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), cuya propuesta es unificar y defender los intereses de los veteranos y ex combatientes centroamericanos.

Señaló que por los métodos o formas de administración del partido en las planillas electorales los veteranos siempre tuvieron poca participación, sin embargo, en estos comicios se retomó el trabajo de acercamiento a las bases y muchos representantes de dicho sector van como candidatos a alcaldes, diputados suplentes y propietarios tanto a la Asamblea Legislativa como al PARLACEN.

“Siempre he trabajado por los derechos de este sector, somos salvadoreños con diferentes ideologías pero las reivindicaciones de los veteranos son las mismas tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. En algunas actividades los miembros de la ex Fuerza Armada les han dicho a candidatos a diputados que les apoyarán, se sienten agradecidos por el trabajo que los diputados del Frente han hecho al cabildear con las otras fracciones para cubrir las necesidades de los veteranos”, aseguró Olmedo.

Enfatizó que una de sus principales propuestas como candidato a diputado del PARLACEN es que se cumplan los derechos de los veteranos y ex combatientes, ya que en el último año del actual gobierno este sector no ha tenido acceso a servicios de salud y medicamentos adecuados a sus enfermedades, mejoramiento de vivienda, becas para los hijos y créditos productivos, por cinco meses hubo retraso en el pago de las pensiones.

También sostuvo que durante la pandemia, por parte del gobierno hubo un descuido grande en la atención del adulto mayor de este sector, algunos veteranos por sobrepasar de los 70 años no fueron atendidos en los hospitales de la red pública, pese a que durante la campaña el presidente de la República se comprometió mediante un documento protocolario a entregar una indemnización de$10,000 y $600 de pensión, así como otras prestaciones y proyectos.

A criterio del candidato a diputado del PARLACEN, este año el gobierno desmejoró la atención a los veteranos pese a que la administración Sánchez Cerén dejó $52 millones aprobados en el presupuesto para 2019-2020, pero sólo aprobaron $34 millones con el objetivo de estar chantajeando en la Asamblea para negociar préstamos. Los veteranos esperan que los $162 millones aprobados en el presupuesto del próximo año no sean vetados, de lo contrario están dispuestos a desarrollar acciones de calle y protestas para defender sus derechos.

“Que no se le vaya a ocurrir a don Nayib Bukele cercenar ese presupuesto, porque si algo tenemos los veteranos es que defendemos lo conquistado y eso no se regala, hasta este momento FOPROLYD no tiene presidente y hay muchos aspectos por cumplir, por ejemplo no hay prótesis, zapatos, medicamentos para las patologías relacionadas con las lesiones durante el conflicto armado, en los $162 millones va incluido todo eso. El llamado a los veteranos del FMLN y Fuerza Armada es que debemos defender lo conquistado”, reiteró.

Manifestó que los veteranos son los forjadores de la democracia en el país, un contingente de hombres y mujeres responsables para que en El Salvador hasta el momento no se asesine a nadie por pensar de una forma diferente. Si no hubiese sido por los Acuerdos de Paz el país no tuviera el nivel de desarrollo actual, anteriormente el sistema de justicia era impuesto por el partido que gobernaba. “La Policía Nacional Civil es obra nuestra, es un niño que nosotros lo engendramos, le dimos vida y lo hemos visto crecer, que ahora un fulano quiera creer que él es la máxima panacea en cuestión de la carrera policial es otra cosa, si no hubiese sido por el conflicto armado y que nosotros como combatientes pagamos un costo carísimo, los grupos de poder en este país se hubiesen llegado a un entendimiento, y sentar las bases para una democratización en la sociedad”, destacó el veterano del FMLN.

Otro de los logros de los Acuerdos de Paz y una de las tantas batallas del FMLN es la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, para que el país se desarrolle en materia de jurisprudencia, así como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sala de lo Constitucional que ahora tiene poder y capacidad de decisión.

“Ahora que venga un sujeto y diga que la guerra fue un negocio comercial es porque no sabe, pues un salvadoreño defiende el patriotismo del Estado, somos los llamados a seguir y defender la democracia porque nos cuesta sangre y sudor, estamos hablando de valiosos compañeros caídos”, afirmó.

Olmedo hizo un llamado a los veteranos, especialmente a los del FMLN y todo aquel salvadoreño que sienta la amenaza de llegar nuevamente a una dictadura la cual provocó el conflicto armado, a volcarse el próximo 28 de febrero a emitir el sufragio y defender los derechos conquistados de ese sector.