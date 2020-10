Erasmo Ramírez, ha ganado $12 millones en las Grandes Ligas

Rolando Avarenga

Tras firmar su primer contrato profesional con Los Mariners de Seattle en 2007, le pregunté al pitcher nicaragüense Erasmo Ramírez sobre ¿qué sensación sentía al saber que de ahora en adelante ya iba a viajar bastante en aviones?, visiblemente conmovido me respondió: “Se me viene a la mente aquel día triste que allá por los años de 2003 y 2004 me vine de Nicaragua a El Salvador y tanta nuestra pobreza que lo hice pidiendo “ride” o jalón en los buses”.

Marginado en su país, por no tener el biotipo de corpulencia y estatura que requieren los scouts de Grandes Ligas para fijarse e interesarse en los potenciales prospectos, Erasmo se vino para El Salvador en donde la Fundación Educando a un Salvadoreño le abrió las puertas para fortalecer sus condiciones. Y fue así que en 2007 cuando Erasmo ya estaba en su punto, tirando a más de 90 millas por hora y con un buen repertorio técnico desde el montículo, Jorge Bahaía hijo invitó al país al scout Bob Engle para que viniera a examinarle a Erasmo y al pasar la prueba, lo firmó por un bono de 75 mil dólares para ir a probarse con Los Marineros de Seattle.

Desde entonces y a través de los años, el lanzador pinolero, hoy de 30 años de edad, ha pitchado con buen suceso y ascenso en su desarrollo beisbolístico para Los Mariners, Tampa Bay, Medias Rojas y desde la temporada anterior con Los Mets de Nueva York. A petición Bahaía hijo, Erasmo viene de vez en cuando al país y siempre fiel a su perfíl humilde y derrochando gratitud para con FESA por haberle dado la mano para dar ese gran salto de calidad que le transformó la vida y lo sacó de pobre.

Ha ganado 12 millones de dólares

El caso es que de acuerdo al portal nicaragüense, Tertulia Deportiva, con presencia en YouTube, consultas en Baseball Reference.com y medios especializados en aspectos financieros deportivos internacionales, permiten determinar que a través de sus trece años en las Grandes Ligas, Erasmo Ramírez ha ganado doce millones de dólares. Aparece en el quinto lugar de un Top Ten de los beisbolistas y boxeadores mundialistas nicaragüenses que más millones han ganado en sus carreras deportivas.

Conociendo el profesionalismo integral del pitcher chocho, de grato recuerdo en FESA, considero que tiene el potencial suficiente y nivel para seguir activo en el big show. Actividad que le permitirá seguir sumando millones de dólares para afianzar su futuro y del de su grupo familiar.