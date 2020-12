Entregan Premio Nacional a la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos 2020

Yaneth Estrada

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, entregó el «Premio Nacional a la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos 2020». En su discurso, el Procurador Apolonio Tobar expresó lo importante y gratificante que es para la institución, que ahora representa, entregar este reconocimiento. Entregado de forma especial a personas e instituciones que de forma ejemplar y heroica, incluso en el anonimato, han trabajando y siguen trabajando por el respeto y garantías de los Derechos Humanos en el país

Asimismo, detalló que, a pesar de los ataques constantes desde el Gobierno, seguirán comprometidos con cumplir su labor a favor de sectores vulnerables y, principalmente, las víctimas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según la ley respectiva que rige la entidad estatal, es “una institución integrante del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa”, que tiene como objetivo “velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos”.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que dieron por finalizada la Guerra Civil de El Salvador, establecieron las bases de la elección del Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Las reformas constitucionales que incorporaron la figura del funcionario público fueron aprobadas por Decreto Legislativo No. 64, del 31 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial No. 217, Tomo No. 313, del 20 de noviembre de 1991,​ y la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue emitida mediante Decreto Legislativo No. 183, del 20 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 45, Tomo No. 314, del 6 de marzo de 1992.