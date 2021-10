Entre la Justicia del Mozote y el retiro de 156 jueces

César Ramírez

El 01 de mayo de 2021 se inicia la destrucción de la Justicia en El Salvador, “de golpe y porrazo” se destituyen en proceso inconstitucional a los Magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General… pero ¿cuál sería el detonante de estas acciones? Veamos un poco de historia durante el año 2020; veamos un poco de historia: el 6 de octubre de 2020 se realizan acciones memoriales de familiares con cantos y flores por la Masacre del Mozote, pero el 13 de octubre el Gobierno bloquea información del Mozote, posterior a esta fecha existen acciones anti-judiciales como el 14 de octubre al encubrir la masacre de El Mozote cuando se rompe el Estado de Derecho al no acatar la tercera orden judicial; el Juez declara el 15 de octubre “El presidente no nos envió archivos El Mozote -Juez Jorge Guzmán- así ese mismo día la Brigada de Artillería niega información del caso aludido; el 16 de octubre Juez Jorge Guzmán visita el Archivo de la Nación para investigar el caso Mozote, pero posteriormente se denuncia que esos instrumentos históricos sufrieron expurgo (eliminación en 2015) por orden de las autoridades responsables, a pesar de toda esa saga de incidencias el juez da 5 días a Nayib Bukele del caso para que entregue documentos militares, 27 de octubre, el Juez investiga la masacre del Mozote por 5a vez en la Tercera Brigada de Infantería, finalmente el 30 de octubre los documentos que entrega Bukele no aportan nada al caso Mozote, según los abogados que acompañan el proceso en relación a los Derechos Humanos. Así transcurría la justicia pero durante el año 2021 se consolida otro Golpe al Sistema Judicial cuando el 1 de septiembre el Oficialismo da un nuevo zarpazo a la independencia judicial, por medio de la Asamblea Legislativa que reformó la ley que regula la carrera de fiscales y facilita su traslado, en esa semana a partir del 2 de septiembre se pronuncian abogados denunciando que los ciudadanos quedan desprotegidos ante jueces alineados a intereses del oficialismo, las protestas de la comunidad jurídica continúan el 07 de septiembre exigiendo a la Corte Suprema de Justicia la derogatoria del decreto que cesa a juez mayores de 60 años, con declaraciones del abogado Sidney Blanco afirmando: “vamos a tener jueces que van a recibir instrucciones”. Finalmente, el 28 de septiembre EEUU desclasifica información y lo aporta al caso de El Mozote.

Sin protección ante la justicia impuesta a partir del 1 de mayo 2021… llega la hora de marchar el 17 de Octubre 2021 por los derechos civiles.

