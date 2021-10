ENRIQUE IGLESIAS rompe su propio récord una vez más con su canción “ME PASÉ”

@SAmigosCoLatino

Luego de la exitosa inauguración de su gira coestelar junto a Ricky Martin por Norteamérica el sábado por la noche en Las Vegas, el ícono global y superestrella del pop latino, Enrique Iglesias, continúa sumando logros con su nuevo disco FINAL Vol. 1. En poco más de una semana desde su lanzamiento, el disco ha acumulado más de 7 mil millones de reproducciones, con más de 3.4 mil millones de reproducciones de audio y 3.7 mil millones de reproducciones de video, y se ha cobrado 57 Discos de Platino en 37 países, incluido Estados Unidos. Además, las canciones que componen FINAL Vol. 1 han obtenido colectivamente 108 certificaciones de platino en 23 países y 18 de oro en 12 países.

Entre las canciones que componen FINAL Vol. 1 se encuentra el célebre himno de este verano, “ME PASÉ” ft. Farruko, que sigue acumulando triunfos en las listas más importantes del mundo. Actualmente, la canción se ubica en la primera posición de la lista Latin Airplay de Billboard y se convierte en el 32º sencillo número uno de Iglesias, continuando su reinado como el artista con la mayor cantidad de números 1 en la lista. El tema también ocupa el primer lugar de la lista Latin Pop de la misma revista y, de nuevo, convierte a Iglesias en el artista con más números 1 en esta lista (25). El sencillo también se ha cobrado el primer lugar en la lista Latin Rhythm de Billboard.

FINAL Vol. 1 llega después de Sex And Love, publicado en 2014, y es el undécimo álbum del artista. La colección comprende 11 enérgicos temas, entre ellos su más reciente sencillo “PENDEJO”, que, esta semana, fue clasificada como Hot Song por parte de Monitor Latin; “TE FUISTE”, una nueva colaboración con Myke Towers; y “CHASING THE SUN”, el primer sencillo en inglés del disco. Tambien forman parte del proyecto bilingüe los éxitos globales “DUELE EL CORAZÓN” ft. Wisin, “SÚBEME LA RADIO” ft. Descemer Bueno y Zion & Lennox, “EL BAÑO” ft. Bad Bunny y “MOVE TO MIAMI” ft. Pitbull.

Actualmente, Enrique Iglesias está llevando su gira coestelar junto a Ricky Martin por Norteamérica, en un evento histórico que reúne a dos leyendas latinas bajo un mismo techo. El tour marca el esperado regreso de Iglesias a los escenarios y sin duda elevará y revitalizará los espíritus de los fanáticos en la región. No te pierdas esta oportunidad de ser testigo de esta gira histórica y única en la vida: las entradas ya están disponibles en www.livenation.com. .