Enfrentamiento verbal entre diputado de GANA y de N. Ideas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de GANA, Romeo Auerbach y el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, se han intercambiado comentarios por no coincidir en algunas acciones que Nuevas Ideas realiza en el Congreso. Por ejemplo, con el tema de las AFP y la Ley de Agentes Seguridad Privada. Nuevas Ideas no ha tocado estos temas a pesar del clamor de la ciudadanía para que haya legislación al respecto.

Auerbach, a través de una entrevista dijo que en las próximas elecciones no es necesario que existan la mayoría de diputados de un solo partido en el Congreso, “lo que necesitamos son muchos diputados que estemos dispuestos a entrarle al toro por los cuernos, no es que solo necesitemos muchos diputados de un solo partido”.

“Yo me pregunto con las pensiones y los vigilantes, yo hice una propuesta en la Asamblea que llegaran las AFP a explicar la rentabilidad negativa y eso no pasó a más. Y yo digo, ¿y qué no Nuevas Ideas tiene 56 diputados?, yo ya los hubiera llamado a que me expliquen. Lo mismo con los vigilantes privados, (estos) están hasta 24 horas trabajando (…) los 5 votos de GANA están, los de Nuevas Ideas no están todavía”, dijo, en referencia a la Ley de Agentes de Seguridad Privada que Nuevas Ideas presentó hace más de un año.

“¿Por qué el atraso?”, preguntó el entrevistador, a lo que Auerbach contestó: “No sé, debemos preguntarles a ellos, pero debemos apurarnos porque la gente nos eligió para eso no para hacer lo mismo que hacían los mismos de siempre”.

El diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, le respondió vía Twitter: “diputado Romeo Auerbach al escucharlo denoto que, en sus posturas personales coincide con las viejas artimañas políticas, que el pueblo aborrece, buscando desacreditar el trabajo de la Bancada Cyan”.

“Sé que muy pronto estaremos en una etapa electoral y es normal que usted esté preocupado, más aún si se alcanzó a ser diputado por residuo. Diputado no pierda rumbo, no retroceda, no quiera venir a pescar en la misma pecera”, destacó Coto, ya que Auerbach, ganó la diputación por residuo en La Libertad.

“Aquí el único que le puede garantizar un curul es el corazón del pueblo salvadoreño y ese está con el presidente. No se convierta en lo qué tanto ha criticado”, concluyó Coto.