Encuesta Iudop: 7 de cada 10 salvadoreños utilizarán dólares

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Apocos días que entre en vigencia en el país la Ley Bitcoin, la cual la habilita como moneda de circulación legar, 9 de cada 10 salvadoreños tienen una noción imprecisa o no saben que es una criptomoneda, mientras que 7 de cada 10 salvadoreños están interesados en usar solo dólares aunque se pueda usar el bitcoin, así lo reveló la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Laura Andrade, directora del Iudop, explicó que aproximadamente 8 de cada 10 salvadoreños consultados tienen poco o ninguna confianza en el bitcoin. La confianza ciudadana está asociada a variables como el nivel de ingreso per cápita de los encuestados, nivel educativo, sexo y su partido de preferencia.

Mientras que, el grupo de quienes no confían en el bitcoin está conformado principalmente por personas con un ingreso per cápita de $50 o menos, que no han alcanzado estudios de bachillerato, mujeres y quienes tienen un partido político de preferencia distinto a Nuevas Ideas.

Andrade dijo que aproximadamente 8 de cada 10 salvadoreños tienen claro que el precio del bitcoin es volátil y cambia de valor constantemente. El 65.2% señaló no estar interesados en descargar y usar la billetera electrónica Chivo

Detalló que 6 de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión del gobierno de gastar dinero público para usar el bitcoin en El Salvador, y cerca del 66.7% de los consultados manifestaron que los diputados de la Asamblea Legislativa deben derogar y anular la Ley Bitcoin, la cual entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre.

A criterio del rector de la UCA, Andreu Oliva, la población está consciente que es una medida tomada de espaldas del pueblo y no beneficia a todos; 9 de cada 10 personas opinaron que con la aprobación del bitcoin cualquier actor distinto al pueblo será el principal beneficiado de su entrada en vigencia.

La mayoría tiene temores como que el bitcoin tendrá un impacto negativo en la economía nacional, el 54.6% dice que aumentarán los precios de la canasta básica.

“Resalta en la opinión pública la desinformación. Más de un tercio de la población no sabe que ya está aprobada la Ley Bitcoin, no conocen con exactitud lo que es un bitcoin y tiene ideas equivocadas sobre este criptoactivo, el 43.4% considera que es un dinero o moneda, solo el 11% expresó algo que corresponde a la realidad y 43.5% afirma no saber cómo se adquiere el bitcoin”, enfatizó el rector de la UCA.

El 95.9% casi de forma unánime afirmó que el uso del bitoin debe ser voluntario, por tanto, no puede ser obligatorio, hay un importante rechazo al uso, obligatoriedad y gasto del bitcoin, hay una preocupación del efecto negativo que puede traer.

“Por primera vez encontramos un importante desacuerdo entre la población de las decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, las personas señalan que los diputados deben estudiar a profundidad aquellas leyes que apruebe y el pueblo debe conocer de antemano”, sostuvo.

Según el 95.3% de los consultados, están de acuerdo y muy de acuerdo que los diputados de la Asamblea Legislativa, estudien a profundidad y con detenimiento las leyes antes de aprobarlas.

El estudio del Iudop incluyó una sección dedicada a conocer la situación actual de la economía familiar de la población salvadoreña, es curioso que pese al aumento al salario mínimo el cual entró en vigencia en fecha cercana al momento de este la encuesta, 7 de cada 10 salvadoreños (69.7%) sostuvieron que dicho incremento no representará un cambio en su situación económica familiar.

Los datos también muestran que cerca de 3 de cada 10 salvadoreños indicaron que una persona de su hogar había perdido su trabajo, en lo que va del año 2021; y el 45.7% considera que su situación económica familiar no presentará variaciones en lo que resta del año, solo 2 de cada 10 salvadoreños creen que su situación, la mayor parte de este grupo adjudica la posible mejoría al trabajo del Ejecutivo y la entrega de la bolsa solidaria.

Entre tanto, los datos muestran la opinión de la población sobre los funcionarios del actual gobierno, el 71.7% consideró muy necesario iniciar con las investigaciones para conocer la verdad sobre el señalamiento hecho por Estados Unidos sobre la Lista Engel. Además, de forma casi unánime los consultados afirmaron que el presidente Bukele debe solicitar que se investigue siempre a sus funcionarios cuando tengan señalamientos de haber cometido actos de corrupción.