En nuestro 130 aniversario

Este 5 de noviembre Diario Co Latino cumple 130 años de existencia. Fue fundado en 1890 por Miguel Pinto, un poeta, político liberal y militar, como ya se ha dicho antes, pero con una visión humanista destacable. Diario Co Latino fue llamado, primero, Siglo XX, después Latinoamericano y, por cerca de 90 años, como Diario Latino, hasta que los trabajadores le cambiamos el nombre a Diario Co Latino, para fortalecer la nueva razón social y conservando, por supuesto de forma legal, el nombre de Diario Latino, pues lo que desapareció fue la anterior razón social, es decir, la Editora Salvadoreña, para convertirse en Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de Responsabilidad Limitada.

A muchos les ha sorprendido, incluso no creen, que seamos un periódico sobreviviente del diarismo del siglo XIX, pero la historia no se puede cambiar, y por eso estamos cumpliendo hoy 130 años de existencia. Debido a la pandemia, nos vimos obligados a suspender la versión impresa a partir del 2 de mayo del presente año, pues dejamos de recibir ingresos por la vía de los edictos y otros anuncios, ya que la actividad económica que se anuncia se paralizó. Y dado que el gobierno del presidente Bukele también retiró sus pocas publicaciones en Diario Co Latino, la pandemia nos tomó sin un cinco en nuestras cuentas, y con grandes deudas.

Fue imposible comprar la materia prima para continuar la versión impresa, es decir, el papel, las láminas, la película, los químicos. Debido a la falta de ingresos en abril, mayo y junio, nos vimos obligados a suspender los contratos de trabajo a partir del 1 de julio y solo nos hemos quedado un tercio de los trabajadores, ganando salarios simbólicos con el afán de llegar a este día, a un aniversario más, y con el deseo de continuar colaborando a la sociedad salvadoreña con información que le permita, no solo estar conocedora de lo que está pasando en el país y el mundo, sobre todo Latinoamericana, sino también ser un vehículo para que voces como la del sacerdote José María Tojeira, Norma Guevara, Losu Perales, Víctor Córdova, Luis Armando González, René Martínez Pineda, César Ramírez, y muchos más, puedan orientar a nuestros lectores, para que aunada a la información, puedan tomar decisiones políticas que consideren adecuadas posteriormente.

Diario Co Latino sigue siendo el espacio para que los distintos sectores sociales organizados, como las ONGs, las comunidades, los ambientalistas, los defensores de los derechos humanos, los de la memoria histórica, los sindicatos puedan difundir su voz, pues su bandera de lucha es también nuestra bandera, nuestra razón de ser como periódico comprometido con los intereses de la mayoría. Y estos intereses son los que definen nuestra línea editorial y, por tanto, nuestra línea ideológica.

A nuestros suscriptores de la versión impresa les pedimos una vez más disculpas por haberle cortado la posibilidad de leer las noticias en papel, pero también les agradecemos porque muchos han aceptado nuestra versión digital en PDF, y aunque no es lo mismo, reciben vía internet, temprano en la mañana, la noticias nacionales e internacionales más importantes del día.

Y si todos los suscriptores que teníamos en la versión impresa se pasan a la suscripción digital, nos darán más razones para seguir luchando para mantener vivos estos 130 años de periodismo libre, independiente.

Agradecemos a los abogados, también, porque sus edictos, a partir del mes pasado, los están publicando en la versión digital. Ustedes son nuestros mejores clientes y salvadores de Diario Co Latino. Lo mismo que las alcaldías, de diversos lugares del país, que publican sus carteles (licitaciones y convocatorias) en nuestra versión digital.

Hacemos un llamado al resto de abogados, así como al resto de alcaldías a publicarse en la versión digital de Diario Co Latino, pues de esa forma contribuyen a mantener un periódico centenario, libre e independiente, y con mucha credibilidad.

Llamamos también a la empresa privada a apostarle a la versión digital de Diario Co Latino, pues con sus anuncios podrían ayudar a sostener un periódico histórico, que no solo ha afrontado los efectos por el paso de los años, como atentados reales en los años 40, 80 y 90 del siglo pasado, además de ataques del gobierno del presidente Nayib Bukele, que no solo nos ha quitado la exigua publicidad de las instituciones gubernamentales, sino que, a menudo, nos ataca verbalmente como lo hace contra los medios que considera sus adversarios.