En libertad serán procesados implicados en supuesta corrupción en permuta de armas 

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decidió que continúen el proceso penal en libertad el empresario y ex presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, los ex ministros de Defensa Atilio Benítez y David Munguía Payés, otros dos militares y un particular por el supuesto fraude al Estado mediante una permuta de armamento.

El Juzgado de Paz fijó como única medida para todos los imputados que estos se presenten a firmar cada 30 días al Tribunal Quinto de Instrucción para continuar con el proceso en el que son acusados por presunto peculado, falsedad documental agravada y complicidad en el peculado.

Los otros tres imputados son los militares Rafael Melara Rivera (complicidad y falsedad documental agravada) y Manuel de Jesús Romero, así como el apoderado legal de Centrum, Héctor Abel Herrera (ambos por complicidad).

La parte fiscal del caso adelantó que apelarán a la decisión del juez al tener en su poder la resolución por escrito.

Al finalizar la lectura de la resolución López Davidson manifestó que el juez vio «lagunas» en el planteamiento fiscal y aseveró que el caso, en el que se le acusa por complicidad necesaria para el delito de peculado es «inventado y sin fundamentos» y recalcó que se trata de una persecución política en su contra.