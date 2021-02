“En esta semana, muy difícilmente podés convocar porque están haciendo los cierres electorales”: Mario Ponce

Samuel Amaya

Desde que inició el 2021, las plenarias pasaron de realizarlas los jueves a miércoles, para que los parlamentarios pudiesen dedicar un poco más de tiempo para sus campañas electorales y justamente hoy, miércoles 24 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, no convocó a los diputados, esto por decisión de la Junta Directiva de dicho órgano de Estado. El diputado presidente de la Asamblea legislativa, Mario Ponce dijo en declaraciones a la prensa que esta semana es “bastante anormal en todos los procesos electorales”. Ponce comentó que estas situaciones ya se han visto en el pasado, “en esta semana, muy difícilmente podés convocar porque están haciendo los cierres electorales”, pero aseguró que se van a activar “inmediatamente” termine el proceso electoral, “porque eso es la esencia de la democracia y este es el órgano democrático por excelencia, donde están representados la mayoría y las minorías”.

Cabe destacar que el lunes se suspendió la comisión de Salud y de Hacienda, solo sesionó la comisión de Legislación, y la especial de CETES y LETES. Mientras que este martes estaban previstas dos comisiones, una adhoc que estudia los expedientes que contiene iniciativas de reformas al Código Penal y Procesal Penal, así como la comisión de medio ambiente; sin embargo, ambas fueron suspendidas. Las labores del legislativo se reanudan el lunes uno de marzo y la próxima plenaria sería el jueves 4 de marzo. Hoy miércoles, todos los partidos políticos pueden pedir formal y legalmente el voto a la población, ya que a partir de las 00:00 horas del jueves, inicia el silencio electoral.

El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, lamentó que no se haya convocado a sesión plenaria ordinaria para esta semana, ya que habían piezas que, según él, beneficiarían a la población, como es el caso de las piezas que él mismo presentó para que salvadoreños con el Documento Único de Identidad (DUI) vencido pudiese votar para estas próximas elecciones. El legislador lo catalogó como un “error” de la junta directiva tras no convocar a plenaria. “No se cuándo la tomaron (la decisión) porque muchas cosas que hacen en la junta, las acuerdan cuando yo no estoy o aprovechan para reunirse ellos por aparte”.

Sin embargo, el presidente Ponce afirmó que Gallegos también estuvo de acuerdo con la pausa en la plenaria de esta semana. Ponce en declaraciones a la prensa no quiso entrar en detalles en brindar su opinión como tal, ya que no le interesaba entrar en polémica con el diputado Gallegos.

Lo que sí reafirmó Ponce fue que se les dio un tiempo para que los partidos políticos hicieran llegar el mensaje que quieren comunicar, ya que esa es la esencia de la democracia, finalizó.

El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, señaló que es “lógica” la suspensión del desarrollo de la plenaria de esta semana, ya que debido a que hoy miércoles, es el cierre de campaña “es la comunicación con la población de las propuestas de los diputados en sus territorios, tienen que realizarla”, expuso.

Mientras que el Subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal señaló que se está en el cierre de la campaña, pero el trabajo legislativo no se ha parado, ya que “la gente está pendiente” de las propuestas que se quedaron en pausa durante su período y esperan concretar en la próxima legislatura.