En el Día Nacional de la Oración piden por enfermos de COVID-19

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Como parte de las actividades del Día Nacional de la Oración, líderes religiosos de diferentes iglesias ofrecieron un acto de plegarias frente al Hospital El Salvador, por los enfermos de COVID-19, así como para pedir por el cese de la pandemia en el país.

El pastor Dorel Gómez, manifestó que anteriormente sufrió de covid, pero Dios le dio fortaleza y pudo recuperarse, por lo cual es necesario poner la esperanza en Dios, pues es el único que puede poner fin a la crisis generada por la pandemia.

“Podemos testificar que Dios es grande y poderoso, así como nos ayudó a nosotros a salir de todo esto, estamos con vida gracias a él, podemos dar un mensaje al mundo entero y a nuestra nación que también está sufriendo, que solo Dios es la esperanza”, afirmó Gómez.

Actualmente el país contabiliza 118, 041 casos de COVID-19 confirmados y más de 3,000 personas fallecidas a causa de la pandemia, por lo que las iglesias manifestaron su preocupación uniéndose sin importar el tipo de religión que profesen, pues no hay diferencias religiosas cuando lo que importa es el bienestar de la población.

“Los que estamos aquí somos sobrevivientes de covid, algunos han estado intubados, otros hemos estado ingresados por muchos días al borde de la muerte”, manifestó Luis Henríquez, miembro del Comité Nacional de Oración por El Salvador, recalcando que Dios puede sanar enfermedades tan terminales como el COVID-19.

Mientras tanto, Víctor Cornejo compartió su testimonio al haber sido positivo al virus, demostrado que a través de la fe en Dios se puede sobrevivir”, “estamos testificando que gracias a un Dios todo poderoso estamos vivos, somos sobrevivientes a una situación que no tiene precedentes y que no escatima en pobres o ricos, ni en ninguna clase”, enfatizó.

El comité instó a la población a participar de las actividades, independientemente de la religión que practiquen, iniciando el viernes 19 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Redondel Constitución, para pedir por los problemas sociales que enfrenta el país; el sábado 21 a las 9:00 a.m. acto de oración en el Museo Tín Marín; lunes 22 a las 9:00a.m. en el Salvador del Mundo y el martes 23 desde las 5:000 a.m. en plaza Libertad.

En 2003 se aprobó el decreto legislativo el cual establece cada 23 de noviembre como el Día Nacional de la Oración, este día será rememorado por los creyentes con un evento que iniciará desde las 5:00 a.m Plaza Libertad; a las 9:00a.m. oración a los tres órganos del Estado, frente a casa presidencial; a las11:00a.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa y a las 11:30 en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).