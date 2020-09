En el camino de 1821

Caralvá

Intimissimun

(fragmentos) La revolución en acontecimientos sociales en ese año, se configuró por el restablecimiento de la Constitución de 1812 que prendió en la mentalidad de peninsulares y criollos.

Decisiones inmediatas fueron trascendentales, los peninsulares y criollos coinciden en el cambio hacia la Independencia para intentar rescatar sus intereses, sus posesiones, además su condición privilegiada, coincidiendo con los “subversivos” criollos en una nueva condición territorial y provincial… una nueva “monarquía”.

Esta situación no es nueva, recordemos la actitud de los peninsulares en 1811, ellos pretendieron la “conservación de sus vidas y caudales” es una condición observada en situaciones extremas de cambio social, revoluciones, catástrofes naturales, en la cual las clases sociales (estamentos, etnias, castas, grupos de poder etc.) hacen a un lado sus diferencias o sus principios de lealtad (juego de tronos como la serie de televisión) como sucedió con la invasión de Napoleón a España en 1808, en ese escenario el clero, la nobleza, parte del ejército etc., abandonó a su Rey, para preservar sus privilegios.

En 1821 México da el ejemplo de revolución, mientras la Iglesia la misma que excomulgó a Hidalgo y a Morelos decide luchar por la independencia, promoviendo una alianza entre peninsulares y criollos, en aquella vorágine de aspiraciones y signos de cambio, surge Iturbide con el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821.

Plan de Iguala fue proclamado por Agustín Iturbide en la ciudad de Iguala México.

Sus tres puntos fundamentales:

1 Establecer la Independencia de México de España.

2 Establecer la Religión Católica como única.

3 Establecer la unión de todos los españoles y americanos

Estos tres principios se convertirían en las Tres Garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno. Según este plan, el gobierno que adoptaría como nación independiente sería el de una monarquía moderada, cuya corona sería otorgada a Fernando VII (miembro de la Casa de los Borbones) o en su defecto, a algún otro infante.

Suprimía las distinciones étnicas y declaraba la igualdad de todos los individuos y por lo tanto, todos tendrían en adelante los mismos derechos.

Gabino Gaínza opta por el Plan de Iguala, “la Independencia Importada”.

El antiguo Capitán General del Reino de Guatemala Bustamante y Guerra fue destituido el 3 de marzo de 1817, falleció en 1823 en España; su cargo fue asumido por Don Carlos de Urrutia y Montoya, pero este anciano delegó su poder poco tiempo después en el Subinspector Gabino Gaínza.

Gaínza es llamado por el destino a una situación trascendental, conoce el Plan de Iguala de Iturbide, fue así como investido de Capitán General, da cuenta a la Junta Consultiva de Gobierno de Centroamérica, con el oficio del Almirante del Imperio Mexicano; en ese aspecto Agustín Iturbide decía que Guatemala no podía gobernarse por sí misma.

Las fuerzas peninsulares y criollas vislumbran el futuro y apuestan por la independencia.

Septiembre 1821. El Jefe Político accidental Doctor Pedro Barriere, sustituye en la Intendencia y Gobernación de la Provincia de San Salvador, al Gral. Dr. José María Peinado, que falleció.

Después de ello la historia es más conocida, desde marzo de 1820 como indicamos anteriormente, los principios de la Constitución Española de 1812 influyeron en el reconocimiento a los criollos americanos en su gestión de administración con participación en el congreso de Hispania, en ese momento se formaron dos partidos el Partido Liberal que optaba por la Independencia y el de los españoles peninsulares que optaban por conservar la dependencia de México.

Así llegamos al 15 de septiembre con los acontecimientos más conocidos.

El Salvador Insurgente 1811-1821 Centroamérica /César Ramírez – 1ª Ed. – San Slvador, El Salvador: Ed. UTEC, 2012. 473 p.