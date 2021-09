Empresarios que se nieguen a transacciones con bitcoin podrían ser sancionados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los empresarios que no hagan uso de la billetera Chivo y se nieguen a hacer transacciones con bitcoin podrían ser sancionados de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, ya que teniendo la billetera electrónica tiene que aceptar la transacción, así lo señaló el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta.

“En materia de derecho sancionatorio la ley no establece nada, pero si hace referencia en una integración normativa en la figura de Normas Penales en Blanco, donde hace remisiones a la Ley de Protección al Consumidor y Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero, para proteger a consumidor”, manifestó. El asesor jurídico agregó que los pequeños y medianos empresarios no tienen pretextos de no hacer transferencias en bitcoin, porque la billetera electrónica se puede adquirir de forma privada con algún costo, pero también el Estado ha proporcionado la billetera Chivo, por lo tanto, en los comercios tienen la facilidad y no pueden decir no “la tengo”, porque es gratis.

“Al adquirir la billetera el empresariado puede recibir dólares o bitcoin y hacer la transacción, no es obligatorio recibir bitcoin, lo que si es obligación es aceptar la transacción de alguien que quiera pagar en bitcoin, pero en la transición tú decides, si quieres bitcoin o si quieres dólares. El artículo 7 de la normativa establece que todo agente económico deberá aceptar bitcoin, como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, reiteró el funcionario. Desde este día los comercios están obligados a descargar la app del gobierno (Chivo Wallet), para recibir bitcoin de las personas interesadas en pagar con criptoactivo, a través de la convertibilidad pueden aceptarlos en dólares; aunque para tener los billetes, la persona que recibió en bitcoin y aceptó en dólares debe acercarse a un cajero bitcoin del gobierno para la transacción. Habrá 50 sucursales para cambiar los bitcoins a dólares, retirar o depositar dinero, en los Puntos Chivo. Argueta dijo que los salarios continuarán siendo pagados en dólares, tal y como se establece el artículo 7 de la Ley de Integración Monetaria, aprobada en 2001, pues la Ley Bitcoin no reguló el pago de salarios, toda la contabilidad se va a llevar en dólares, por ser la moneda obligatoria.