Empresarios con bajas del 75% en la primera semana de emergencia

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) presentó los resultados de su último sondeo, desarrollado entre el 17 y 23 de marzo. Los encuestados afirmaron que sus ingresos por ventas bajaron un 75% en la primera semana de emergencia.

De 300 micro, pequeñas y medidas empresas un 27 % aseguró que -de continuar las medidas impuestas por el Gobierno para detener la expansión del COVID-19-, reducirá su personal, y el 10% que cerrará sucursales.

“Debemos encontrar los mecanismos para salvar empleos, dándole a las mipymes un soporte para pagar salarios si no el problema no será pagar, el problema será no poder pagar”, expuso Jorge Hasbún, presidente de CAMARASAL.