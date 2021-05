Empresario es enviado a juicio por presunto lavado de dinero

@DiarioCoLatino

El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra José Adán Salazar Martínez, acusado de lavado de dinero y activos, y le otorgó medidas sustitutivas a la detención, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Las medidas que deberá cumplir son: presentarse una vez a la semana al tribunal de sentencia asignado, restricción migratoria y no cambiar de domicilio, no obstante se mantendrá el efecto suspensivo, es decir no podrá recobrar su libertad en espera de posible recurso de apelación de la representación fiscal.

De acuerdo a la Fiscalía, una pericia financiera contable presuntamente determinó un incremento patrimonial no justificado del imputado por un monto aproximado de 12 millones de dólares,

Según la fiscal del caso han sido diferentes montos y modalidades con respecto al delito de lavado de dinero atribuido a Salazar Martínez, a través de adquisición de bienes, sobrevaloración de inmuebles y adquisición de vehículos sin tener la capacidad económica de obtenerlos.

Salazar Martínez, hijo del empresario Adán Salazar Umaña, se presentó a la sede judicial el pasado 23 de febrero en compañía de su abogado, luego de estar cuatro años en calidad de imputado ausente en el proceso en su contra.