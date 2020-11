Emprendimientos de mujeres y jóvenes cambian sus proyectos de vida

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Este proyecto me ha transformado, antes mi trabajo era ir a dejar a mi niña a la escuela y me quedaba en la casa. Ahora, tengo un negocio y tengo ingresos para mi hogar, si mis hijos me piden algo tomo de mi dinero. Me ha transformado en diferentes maneras no solo en lo económico, sino que tampoco estoy sujeta a alguien y dependiendo de su dinero”, expresó Morena Idalia Martínez de Vega, de la Comunidad Los Castillos, de Comasagua, La Libertad.

Morena Idalia, junto a un grupo de mujeres del cantón Los Amates y Los Castillos, del municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, presentaron sus emprendimientos junto a las mujeres de la comunidad Itamaura, San Pablo Tacachico, del mismo departamento, luego de obtener un “capital semilla”, para echar a andar enclaves de comercio comunitario.

“Nos formamos primeramente en derechos humanos y organización, de ahí participamos en un concurso para obtener fondos de un programa y ganamos, pero para echarlo andar, tenía que buscar a diez mujeres más, para recibir la formación y con el apoyo de CRIPDES, nos dieron el capital semilla. Solo escogimos mujeres que no tenían ingresos propios, que nos quedábamos en la casa y entonces, logramos diferentes iniciativas como panadería, mini-tienda, postres, ropa, típicos y granja de pollos, antes solo cuidábamos a niños, ahora tenemos un negocio”, reafirmó de Vega.

“Deseaba un cambio en mi comunidad que siempre ha sido excluida”, expresó Elmer Israel Pérez Molina, voluntario de la Asociación Juvenil Cantón Los Amates, conocida como AJUCLAM, en el caserío Vista Hermosa, Comasagua, La Libertad. Así como, reafirmar sus derechos y explorar los límites del voluntariado en el bienestar comunitario.

“Yo retribuyo a AJUCLAM, en talleres de inglés y refuerzo escolar. Tengo aproximadamente cinco años de pertenecer y he logrado fortalecer mis habilidades interpersonal y comunitario. Y segundo, porque ayudo a mi comunidad a fortalecerse si hay desarrollo estructural estaremos mejor, además, voy conociendo diferentes procesos y temas que puedo implementarlos en cada actividad que realizo”, manifestó.

Este grupo de jóvenes que se han unido por la educación, cultura y recreación de su comunidad. Han creado diversos talleres de refuerzo académico, así como un Círculo Integral para la Primera Infancia, que fortalecen a través de actividades lúdicas como la danza, dibujo y música, permiten una convivencia e interacción entre la comunidad. “Fue una situación muy difícil, la situación del COVID-19 nos cambió mucho la realidad y nuestros hábitos. Yo sugerí unas medidas para adaptarnos, porque hay mucha desigualdad social entre los rural y urbano. Y en el estudio, pues la señal del internet, el acceso a tener un teléfono inteligente. Entonces, nos propusimos dar refuerzos escolares a niños y niñas de educación básica en escritura y matemáticas. Actualmente, estoy cursando segundo año de Ciencias de la Educación y gracias al apoyo de las instituciones y CRIPDES, estoy retribuyendo, aquí con los adolescentes en inglés, en grupos de trabajo y junto a otros voluntarios logramos la meta y dimos la vuelta a la cara de la moneda, contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad”, manifestó.

Ana Deysi Mejía -coordinadora del proyecto “Ciudadanía Activa y Fortalecida para Promover la Cultura de Paz” de CRIPDES- manifestó que este proyecto facilita espacios de participación entre mujeres, hombres y jóvenes, a fin de asegurar espacios libres de violencia, generando acciones de incidencia en sus comunidades, municipios y departamento.

“Justamente, este proyecto lleva dos procesos de formación de derechos humanos y cultura de paz. Y el otro, se refiere a la participación ciudadana y contraloría social, entonces, estos dos espacios de formación son para hombres y mujeres, dentro de las comunidades, y se dan cuenta que son sujetos de derechos, son sujetos políticos y de alguna manera, pueden exigirlos y realizar acciones en coordinación con las alcaldías o diversas instituciones que trabajan en las comunidades y así promover su desarrollo cultural y sobre todo la prevención de la violencia que históricamente ha afectado a las comunidades”, explicó Mejía.

Los emprendimientos comunitarios, contaron con el apoyo financiero de un fondo de CRIPDES, y que las comunidades ya tenían este proceso de formación social que incluyó la formación de perfiles de proyectos. Uno de los que calificaron fue el de Los Amates para jóvenes y mujeres, en Los Castillos, que son emprendimientos de Mujeres. Y el de la comunidad Itamaura de San Pablo Tacachico, que es intergeneracional, donde adultos forman a una nueva generación, con la finalidad de promover la sana convivencia y mejorar la calidad de vida dentro de las comunidades.

“Este proyecto nos ha permitido tener un trabajo con alrededor de 2,000 personas, dentro de las 32 comunidades en las que estamos interviniendo, pero en las comunidades trabajamos con tres organizaciones específicas, que son los Comités de Participación Ciudadana y Seguridad, que están integrados por comités de mujeres, de jóvenes y las ADESCOS. Y también, damos seguimiento específico a organizaciones de mujeres y jóvenes, son nuestras poblaciones meta, pero integralmente atendemos a toda la comunidad en su conjunto”, señaló.

Sobre los logros obtenidos del proyecto “Ciudadanía Activa y Fortalecida para Promover la Cultura de Paz” de CRIPDES, Ana Daysi Mejía reseñó que de las 32 comunidades se presentaron 19 perfiles de proyectos, lo que ha significado una identificación con las herramientas y conocimientos que les facilitaron y el manejo de mecanismos para solicitar proyectos que vayan en beneficio colectivo, las que pueden ser presentadas a instituciones de gobierno o cualquier otra entidad.