Empleo verde, alternativa para recuperación económica post pandemia

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) resaltó el potencial que el sector ambiental representa como alternativa de recuperación mundial post COVID-19, puesto que se puede vincular a la consecución de empleos verdes con un crecimiento sostenible y mediante una transición limpia y ecológica.

Con relación al Plan de Contingencia Regional frente al COVID-19, Olinda Salguero, jefa del Gabinete del SICA afirmó: “Varios Consejos de Ministros se han reunido en medio de la emergencia, para dar sus aportes al Plan de Contingencia, y no es solo para atender la emergencia, sino para preparar la reactivación económica, social y ambiental de la región después de esta crisis”.

Al respecto, Salvador Nieto, secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD) expuso que los ministros de ambiente y desarrollo del SICA hicieron un llamado al apoyo de la comunidad internacional, por medio de la cooperación, para promover iniciativas de empleo verde que contribuyan a enfrentar los efectos de COVID-19.

“El sector ambiental tiene la posición de generar empleos, tenemos programas como el Fondo de Desarrollo Verde para la región centroamericana, en donde estamos dando un giro para promover actividades de restauración, son respuestas rápidas que benefician al medioambiente y, al mismo tiempo, las personas pueden verse beneficiadas”, argumentó Nieto.

De igual forma, el secretario ejecutivo de la SE-CCAD expuso que los gobiernos tienen que dar un giro, para apostar a este tipo de economía que puede generar impactos económicos muy importantes y positivos.

“Apoyamos a los gobiernos en el tema de economía azul para establecer políticas, por medio del Sistema Arrecifal Mesoamericano, y hacer una valoración económica de lo que poseen estos ecosistemas”, manifestó Nieto.

De igual forma, expresó que luego de la pandemia se espera una reconstrucción de algo mejor, puesto que en materia ambiental hay un principio de no regresión, que se refiere a no ir hacia atrás, y una situación como esta no debe representar un retroceso a los logros que ya se están obteniendo.

Los ministros de ambiente de los países que integran el organismo acordaron respaldar el Plan de Contingencia Regional del SICA frente al coronavirus, así como fortalecer los programas nacionales y regionales en materia de gestión ambiental para identificar acciones que coadyuven a la protección de la población durante la emergencia.