Embarazos en niñas de 10 a 14 años con aumento de 76.16 % en la pandemia

Yaneth Estrada

@caricheop

Roxana Rodríguez de PROES afirmó que “hay aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años en un 79.16 % y en 71.6 % en adolescentes de 15 a 19 años en tres meses, según MINSAL”.

“Según estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer, de abril a junio existe un aumento de 114 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años y 2,746 inscripciones de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en centros de salud a nivel nacional”, detalló La economista y dirigente feminista, que recalcó: “Tal como dije en el programa de radio, para mí ese incremento en el dato de embarazos de niñas y adolescentes en los meses de abril, mayo, junio, que son los meses de cuarentena obligatoria donde las niñas y adolescentes no han salido de sus casas para ir a la escuela o a otra actividad, demuestra que las niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual, de abusos y violaciones en su hogar, están siendo sometidas a embarazos forzados producto de la esa violencia sexual”.

Según el Sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW), la Red Nacional de Servicios de Salud (MINSAL), en el periodo de enero a junio de 2020, El Salvador registró 250 niñas embarazadas de 10 a 14 años. Mientras que en edades 15 a 19 años se tuvo 6,581 embarazos.

Confinamiento y agresión sexuales

Para Rodríguez, el confinamiento obligatorio, además de no servir para combatir el virus, porque el virus no se combate escondiéndonos de él, ha obligado a niñas, adolescentes y mujeres a permanecer junto a sus violentadores en los hogares, que no son los lugares más seguros. Esto no es nuevo, ya lo sabíamos, pero se incrementa porque el confinamiento se decretó sin tomar en cuenta esas variables de género, colocando en mayor vulnerabilidad a niñas, adolescentes y mujeres. El encierro prolongado sin alternativas hace que esas y otras expresiones de violencia en el hogar se incrementen. Explicó que “cuando hablo de convivir con violentadores, no me refiero solo al hombre en la figura de padre, esposo o compañero, en los hogares también hay: hermanos, tíos, primos, abuelos, hasta el vecino cercano puede estar ejerciendo este tipo de violencia sexual y abuso hacia las niñas y adolescentes”.

“Esto es enorme retroceso a nivel de país producto de la mala gestión de la pandemia por el Gobierno, sobre todo si tomamos en cuenta que en esos datos que reporta el MINSAL del total de inscripciones de embarazos durante en el primero y segundo trimestre de 2020 hay sub registro, pues hay niñas y adolescentes que seguramente no han reportado sus embarazos producto de las mismas condiciones de confinamiento y para evitar cuestionamientos de las autoridades”, dijo Rodríguez.

En este sentido, Mario Soriano, coordinador de la Unidad de Atención de Adolescentes del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del COVID-19 confirmó que “los casos de agresiones sexuales y embarazos se han mantenido al alza en los meses de pandemia”, aunque esto no se muestra en las estadísticas porque actualmente la prioridad es atender casos de COVID-19.

Para Gloria Cruz de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) también hay un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, debido a la pandemia del coronavirus. Asimismo, el Foro Nacional de la Salud consideró el colapso del sistema de salud reveló que muchas mujeres no acudieron a sus controles, aunado al confinamiento en casa que también creó más abusos contra las mujeres.