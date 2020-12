Embajador de Japón esparció olor a Tokio 2021

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con su asiática personalidad y desparramando carisma, el nuevo embajador de Japón en El Salvador, Ariyoshi Katsuhide, se constituyó la mañana del sábado anterior en el Palacio de los Deportes, en una de las figuras estelares presentes en la “Copa Japón de Karate 2020”.

Flanqueado en la mesa de honor por Roberto Calderón, del INDES y Rafael Arévalo, presidente de la FEDETENIS, el máximo diplomático nipón se mantuvo imperturbable y concentrado en la ceremonia inaugural tanto frente a la tarima como sobre la duela. Dos que tres veces correspondió saludos de cortesía con la clásica sonrisa y ojos cerrados de los asiáticos. Viniendo de la cuna del karate, los que más disfrutó fue las exhibiciones de kumite y katas. Al ser llamado para ser estimulado, se percibió muy sorprendido y feliz por recibir un reconocimiento de vidrio de parte de la FSK.

Al concluir el acto protocolar y antes de partir, tuvo la cortesía y paciencia de tomarse varias fotos con elementos cercanos a la mesa de honor. En este aspecto, durante varios minutos hubo dos asiáticos más cerca del señor embajador, siendo los otros, Tony “El Chino” Acosta y Manuel “el Coreano” Ventura, de la FESAJUDO. Rostros que llamaron la atención de los presentes.

Y obvio, Diario Co Latino no podía dejar pasar la gran oportunidad de amarrar la presencia de Katsuhide con los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y le solicitó dos que tres fotos con las mascotas de la máxima fiesta olímpica universal de cada cuatro años. Petición a la que como buen diplomático, aceptó risueñamente Ariyoshi y hasta colaboró para que las fotos no salieran tan tristes.

Fue así que estando a su lado, se sintió ese olor y ese transpirar deportivo con aroma a Tokio. Ese privilegiado aire a potencia industrializada resurgida de las cenizas de la II Guerra Mundial y ahora mismo ya está lista para abrir sus puertas, sus brazos y corazón al deporte mundial. Entre sonrisa y sonrisa y señas, el tiempo se nos fue rápido y ya no quedó espacio para la entrevista, entonces logramos apuntar el teléfono del primer secretario, Kazutaka Yoshida, para que pactemos un encuentro y hablar despacio con el embajador sobre Tokio 2021.