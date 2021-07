Elmer Cortez “El Cortez” lanza “solo pienso en ti” en genero cumbia

@SAmigosCoLatino

El cantautor Elmer Cortez conocido como “El Cortez” sorprende con su nueva propuesta musical. Se trata de la canción “Solo Pienso En Ti” que fue muy popular al principio de la década de los 80s y que formó parte de una novela muy popular de la época.

“Esta canción siempre me gustó mucho. Recuerdo que todas las noches salía en la televisión una novela que mi abuela miraba. Así es que me tocaba escuchar la canción y ver la novela junto a la abuela todas las noches, por lo que me memorice la letra completa a muy corta edad.” Indicó El Cortez.

Esta vez Cortez sorprendió con un ritmo tropical de cumbia fresca. La canción empieza tipo Reggae y a partir del segundo verso se transforma en una cumbia que invita a bailar.

La canción “Solo Pienso En Ti” en género de cumbia es el sencillo que sirve como punta de lanza para el álbum completo más reciente de Elmer Cortez, el cual lleva como título “El Cortez De La Cumbia.”

“Decidimos llamar el álbum completo “El Cortez De La Cumbia” porque todas las canciones incluidas son en género de Cumbia. El álbum contiene doce temas; siete canciones de mi autoría y cinco covers de mis canciones favoritas.” Informó El Cantautor.

El artista también informó que esta es una manera de diversificarse y de buscar oportunidades en el ámbito musical.

“Mi género fuerte es el romántico. Pero cuando me invitan a eventos privados y fiestas, la gente desea bailar. Mi mejor manera de darle al público un espectáculo variado es presentarles canciones románticas, pero en género bailable de cumbias. Estoy contento con esta nueva propuesta porque las fans de siempre y las y los fans nuevos están respondiendo muy bien a mi nuevo material.” Concluyó Cortez.

La canción “Solo Pienso En Ti” ya está disponible en todas las plataformas de música digital y también cuenta con un video que ya se puede ver en YouTube. Así mismo, todas las radios de corte tropical ya están poniendo el nuevo sencillo de Elmer Cortez “El Cortez” de su más reciente álbum “El Cortez De La Cumbia’’.