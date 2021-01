Expresidente Saca no pudo justificar la procedencia de $3 millones 842 mil 698.71 dólares y la exprimera dama no pudo justificar la procedencia de $588 mil 608.71 dólares, en el periódico que fungieron como funcionarios públicos. Foto Diario Co Latino/Archivo

Elías Antonio Saca y su esposa condenados a devolver $4.4 millones Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Erick Rivera continuará jugando con el Aurora de Bolivia Paradela se va a Costa Rica Jorge Rodríguez jura como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Joaquín Salazar

@JoakinSalazar “Estamos trabajando para que paguen por su delito y este dinero sea utilizado para beneficio de los salvadoreños”, fue el mensaje del fiscal general Raúl Melara, ante la condena por parte de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González y a su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, por enriquecimiento ilícito. Ambos fueron condenados de manera civil a retornar al Estado $4,482,307.53, dinero que no pudo justificar de su patrimonio, adquirido mientras fue presidente de la República en el periodo de 2004-2009. El Ministerio Público aclaró que no es la suma que esperaban, sin embargo, revisarán la resolución de la Cámara para determinar si hacen o no una revisión del fallo en contra de la familia Saca. Y es que la pericia financiera daba una suma superior a los cinco millones de dólares, que no son justificados por la familia del expresidente. “Los señores magistrados hicieron su análisis de interpretación como conforme a la independencia judicial que tienen, pero cuando ellos den sus argumentos tendremos que analizarlo”, explicó el fiscal del caso. En su resolución la Cámara explica que el expresidente Saca no pudo justificar la procedencia de $3 millones 842 mil 698.71 dólares y la exprimera dama no pudo justificar la procedencia de $588 mil 608.71 dólares, en el periódico que fungieron como funcionarios públicos, para un total de $4 millones 472 mil 307.53 dólares, además, quedan inhabilitado a ejercer alguna función pública por un período de diez años. La Fiscalía quería que Saca reintegrara al Estado $4 millones 447 mil 590, pero los Magistrados les dijeron que era improcedente, debido a que hasta la última etapa del juicio habían modificado los montos de la acusación. Esta resolución podrá ser apelable por las partes ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Que funcionarios y presidentes del pasado robaron, es conocido por todos, pero repetirlo a lo loco no tiene ningún resultado”, externo el fiscal general ante la resolución de la Cámara. Compartir Facebook

Twitter

Google +