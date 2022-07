El voto electrónico: “aumenta el riesgo de suplantación de identidades”: Escobar

Diana Aguilar

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, habló acerca del voto electrónico que el Gobierno quiere implementar para las próximas elecciones, específicamente para los salvadoreños que viven fuera del país.

Esta iniciativa para reformar la ley del voto electrónico fue aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2021, en la que se reguló la participación de salvadoreños en el exterior. En ese momento la reforma incluía dos mecanismos de voto en el exterior: voto electrónico presencial, que implica que las personas lleguen a votar a los consultados por medio de máquinas; y el voto electrónico, que permite al usuario emitir su voto desde un dispositivo al ingresar a una dirección determinada. Aparentemente, en la actualidad aún no se sabe como se implementará el voto, ya que el Ejecutivo aún no ha dicho cuáles serán los mecanismos de seguridad, de verificación, de control, de autenticidad de la emisión del voto en el exterior.

“Como Acción Ciudadana nos preocupa que no se puedan dar las condiciones de seguridad (en el caso de voto electrónico); si no se da esa garantía, pueden darse irregularidades en el proceso electoral. Eso es lo que no se necesita de cara a 2024”, dijo Escobar.

En abril se abrirán los procesos de las internas, ahí se verán las personas que van a competir por la presidencia. “En mi criterio, el presidente creo que sí va a buscar la reelección; lo haría, porque es un momento que ningún político ha tenido: tener todo controlado”, señaló el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

La propuesta del voto electrónico vía internet, para Escobar, esto sí “aumenta el nivel de riesgo de suplantación de identidades, o manipular el número de votantes en el exterior”. No es igual el voto electrónico presencial, al que se haga desde una computadora.

Además, agregó que: “constitucionalmente el presidente no podría postularse en internas de ningún partido político, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debe de inscribir esa planilla. El mandatario no puede postularse, ni reelegirse, es inconstitucional. Se estaría entronizando en el poder, en el Ejecutivo”, reiteró Escobar.