El VAR se durmió en El Salvador – Costa Rica e impidió el empate

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Fotos: Patricia Bonilla

@Colomartinezk98

La selección nacional de El Salvador cayó la tarde de este domingo luego de enfrentarse a su similar de Costa Rica por la 13 fecha las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. La derrota se debió, en parte, al VAR que estuvo dormido durante 88 minutos y no quiso mostrar dos jugadas, en la que se concluían que era penal a favor de los cuscatlecos.

El protagonista del juego fue el referí jamaicano Daneon Parchment, pues en dos ocasiones del segundo tiempo no quiso revisar el video arbitraje tras haber caído jugadores salvadoreños en el área penal.

La primera fue sobre el minuto 58, a través de los jugadores Kendall Watsson (CRC) y Cristian Gil (ESA). El jugador salvadoreño se escapó por el sector izquierdo y el tico lo bajó tras meterle las piernas. El referí no tuvo ninguna intención de revisar el VAR.

La segunda fue 12 minutos después, sobre Bryan Landaverde, a quien le llegaron a marcar dos jugadores sobre el sector derecho del área tica. Landaverde se anticipó a pegarle, pero hubo contacto del jugador tico.

Sobre el 86’ Anthony Contreras fue sorprendido en posición adelantada y no contó un gol. Pero dos minutos después el referí que no quiso revisar las jugadas de El Salvador, inspeccionó el gol anulado de Contreras. Decidió que no era válido por lo que el resultado se mantuvo.

El partido

Sobre los primeros minutos la selección costarricense presionó en el área de Mario González para intentar abrir el marcador e irse arriba sobre los azules que querían cerrar de la mejor manera en su casa en esta octagonal.

Por su parte, la selección nacional de El Salvador buscó hacer su juego, pero no pudo ante un Costa Rica evidentemente mejor e impedía que los azules se acercaran con peligro a la portería de Keylor Navas.

“La Sele”, como los ticos le llaman a su selección, tuvo menos posición de balón durante el primer tiempo, pero llegó con mayor peligrosidad a la portería de Mario González, esto también debido a errores defensivos como impresiones y dejarse ganar el balón.

Sobre el minuto 30, el delantero Anthony Contreras de chilena marcó el primero para los ticos tras un mal rechazo de Bryan Landaverde. Sin embargo, la reacción de los cuscatlecos fue instantánea, pues al minuto 31, Kevin Reyes robó el balón y mandó un centro que supo aprovechar Cristian Gil y la mandó al fondo de la portería de Keylor Navas.

Sin embargo, al cierre del primer tiempo, Joel Campbell definió con tranquilidad frente al arco tras una impresionante jugada individual de Keysher Fuller. Así los ticos se fueron al descanso con un resultado a su favor, 2 por 1.

Tras el descanso, la Selecta presionó sobre el área tica que impuso una línea de 5 en el fondo y se encerró para evitar que los azules le hicieran daño. El marcador no se movió.

Con este resultado, El Salvador se mantiene en la misma posición, en la sexta, ya eliminado. Mientras que Costa Rica sube a 22 puntos a la espera de los resultados entre los juegos de Estados Unidos, México y Panamá para poder lograr el cuarto puesto, el cual le daría un pase al repechaje. Este repechaje se pelea sobre todo con Panamá que hasta el cierre de esta nota iba perdiendo 4 por 0 ante Estados Unidos.