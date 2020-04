El único facultado a suspender elecciones es el TSE: Julio Olivo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante la posibilidad de posponer los comicios municipales y legislativos del próximo año, debido a emergencia del COVID-19, Julio Olivo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que los únicos facultados para suspender las elecciones son los magistrados del Tribunal con mayoría calificada.

Según el magistrado Olivo, el TSE continúa trabajando con algunas fechas del Calendario Electoral, pues los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los encargados de legislar, han excluido los plazos electorales del decreto de emergencia del COVID-19. Algunas actividades, como la convocatoria de los partidos políticos a elecciones internas, ha seguido su curso normal, por lo cual no había necesidad de prorrogar el plazo porque ese evento se va a desarrollar hasta el mes de julio.

“Algunos procesos están en una pausa lógica por el coronavirus; por ejemplo, en estos momentos no se pueden visitar los centros escolares que serán utilizados como centros de votación porque las escuelas están cerradas, y los directores no quieren entregar las llaves solo para inspeccionar las escuelas. Hemos actuado con mesura para no cambiar tantos plazos, porque ante la inseguridad jurídica de la emergencia no se saben qué cosas se pueden cambiar o no hasta no tener datos certeros”, expresó el funcionario.

Agregó que algunos plazos, basados en el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se pueden modificar; sin embargo, hay disposiciones constitucionales más difíciles de cambiar, por ser dos legislaturas las que deben operar para hacer una reforma constitucional y modificar los plazos, como por ejemplo para que los diputados de la Asamblea Legislativa tomen posesión. Además, externó que debido a la emergencia del coronavirus algunos funcionarios públicos “ya sea por ignorancia grave e inexcusable, se sienten tentados a decir que varias cosas se pueden cambiar o están tomando decisiones que pueden afectar el avance obtenido en materia de la democracia”.

“No quisiera pensar que en esta emergencia, pero ya hay indicios de eso, que el ministro de Hacienda diga que van a ocupar los 45 millones de dólares de las elecciones para la emergencia del coronavirus, nos estaría deteniendo las elecciones y estaría en contra de la Constitución de la República y los plazos constitucionales. Espero que no vayan a cometer más errores y vayan a querer aprovechar la coyuntura para tener controlada la masa poblacional, tener arrodillados a los partidos políticos y solo ellos como Gobierno puedan realizar las actividades aprovechando la pandemia mental”, aseguró Olivo.

El expresidente del Tribunal dijo que hay denuncias incluso de miembros del Gobierno que se están aprovechando y prevaleciendo de sus cargos para hacer propaganda electoral, por lo cual hizo un llamado a la valentía de los magistrados del TSE que no quieren proceder a sancionarlos. La propaganda comienza el 27 de diciembre y ese es un plazo constitucional.