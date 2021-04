El TSE dio un paso con el sistema informático: magistrado Wellman

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pese a los 1,500 intentos de sabotaje al equipo informático la noche de los comicios, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman afirmó que se dio un paso con el uso de tecnología en las mesas para el escrutinio, pues de seguir con el sistema tradicional todavía se estaría contando votos.

“Lo han dicho los organismos internacionales, OEA y misiones de observación internacional y nacional, el software fue creado por el TSE, es autónomo y funcionó a la perfección, fue exitoso, a pesar de las críticas y las presiones para volver al sistema tradicional. A las 8:00 a.m., el primero de marzo teníamos procesadas y escaneadas el 82 % de las actas, el 100 % de las actas se tuvieron al finalizar el escrutinio, creemos que es un gran logro”, afirmó Wellman.

Según el funcionario, nadie sabían que el proceso de la tecnología en mesa no dependía del internet, sino el sistema utilizado era intranet, es decir, las computadoras contaban con internet hasta el momento de conectarse al centro de transmisión, por lo tanto, no podían jaquear los datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Se pensó que las personas del área rural no iban a poder ocupar la tecnología, sin embargo, fue de las poblaciones lejanas donde primero comenzaron a transmitir las actas.

“La tecnología es algo que todos querían al principio, pero cuando vieron como venía, dijeron que mejor era quedarse con el sistema tradicional, tenemos que madurar el sistema, prepararlo mejor, pero el uso de la tecnología en mesa fue un éxito; estamos esperando el informe del Centro de Criptología de España para conocer de dónde provenían los ataques al sistema informático”, externó.

Asimismo, dijo que hay una deficiencia, el área jurisdiccional del TSE, con lo complejo del sistema electoral salvadoreño es necesario la separación de funciones y una de las recomendaciones de la OEA es fortalecer la dimensión jurisdiccional y brindar mayor condición de independencia a la máxima autoridad electoral. Pese a la pandemia del COVID-19, en los comicios del 28 de febrero se tuvo una participación del 51 %, a diferencia del último evento electoral que fue del 48 %.

Entre tanto, Miguel Ángel Cardoza -exmagistrado del TSE- consideró como un logro y un gran paso del Tribunal el uso del sistema informático en el escrutinio, porque al digitalizar los datos se obtuvo claridad de las actas, además, al momento de transmitir los resultados se conservó la data en las máquinas, y al transmitir la acta con el escáner podría compararlo en un momento de auditoría.

“Los inconvenientes fueron más con el aspecto logístico, se logró la transmisión de resultado, al final de la noche se conocieron algunos datos, también es importante para el Tribunal crear una base de datos que es fundamental en el escrutinio final y no comenzar a contar y escrutar manualmente las actas. El marco legal en el tema electoral requiere ajustes y las propuestas del TSE no fueron tomadas en cuenta, luego la pandemia hizo que se enfrentara a una nueva situación y hubo desconfianza del trabajo del Tribunal, las decisiones como montar un sistema informático nuevo generó un ambiente difícil”, expresó Cardoza.

A más tardar el lunes 12 de abril, será la publicación de los resultados en firme y la entrega de credenciales para los diputados electos a la Asamblea Legislativa está programada el 15 de abril a las 10:00 a.m. y por la tarde cada Junta Electoral Departamental (JED) las entregará a los concejos municipales. De los recursos interpuestos fueron tres casos emblemáticos, San José Guayabal, Nueva Concepción y Arcatao, en el resto no hubo elementos para aceptarlos y se declararon improcedentes.