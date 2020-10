El siguiente paso de mi sueño es estudiar Mecatrónica: Danilo Guillén

La Alcaldía de San salvador lazó la política municipal juvenil, herramienta que permitirá beneficiará a jóvenes de San Salvador a través de oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Entre los motores de motocicletas nació el sueño de Danilo, un sueño que lo llevó al otro lado del mundo para demostrar sus capacidades en robótica y así dar un primer paso para su desarrollo personal y profesional, ya que se perfila para estudiar una ingeniería en mecatrónica.

Danilo Guillén, de 17 años, es residente del cantón San Antonio Abad, en San Salvador. Él forma parte de los jóvenes beneficiados por el Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de San Salvador, quienes han apoyado sus estudios en robótica e inglés, además de su viaje para la participación en el Firts Global Challenge Dubai 2019, donde representó, junto a otros jóvenes, a El Salvador.

“Todo empezó por mi papá que siempre ha tenido motocicleta, siempre he andado detrás de él curioseando lo que hacía, y ahí empezó mi deseo de querer aprender cosas de robótica. En mi escuela me dijeron que estaba el espacio en el Instituto Municipal de la Juventud, no dudé en inscribirme en el curso de robótica porque quería aprender algo nuevo”, reconoce Danilo.

Por ejemplos como el de Danilo es que el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt ha decidido apostar a las juventudes capitalinas, para que se superen y ayuden a su municipio al desarrollo local a través del estudio.

“Orgulloso de apoyar a jóvenes como Danilo, con ganas de superarse y salir adelante, que se han esforzado para poner en alto a nuestra ciudad y país”, sostuvo el edil.

Para ello, la alcaldía impulsó la Policía Municipal Juvenil que permitirá apoyar a los jóvenes en gestionar más cooperación y crear alianzas estratégicas para jóvenes emprendedores, otorgamientos de más becas para preparación y desarrollo de la creatividad de los jóvenes y crear condiciones para ubicar a las juventudes en empleos de calidad.

“Estamos conscientes que estos jóvenes son el motor que mueve nuestra sociedad. Son el presente y futuro de toda nación”, agregó el alcalde.

Con este apoyo, Danilo le apuesta a continuar sus estudios en Mecatrónica, apoyar a su familia e incentivar a que otros jóvenes aprovechen estas iniciativas de la alcaldía.