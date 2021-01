“El sí pero no” del arzobispo Alas

@DiarioCoLatino

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas dijo en conferencia de prensa, el 20 de diciembre del 2020, que los Acuerdos de Paz “fue una gran fiesta, una gran alegría, todos estamos felices porque pensábamos que esto resolvería todo, pero han pasado los años y no se ve que la paz firmada haya llegado”.

De igual forma comentó que defender los Acuerdos de Paz cuando las cosas aparentemente están en una situación crítica “es difícil”. Al ver todo este escenario coyuntural de El Salvador pareciera que no fueron los acuerdos de paz que se pretendía, los acuerdos que de verdad trajeran la paz y que se hicieran justicia a los salvadoreños que se quedaron esperando una respuesta sobre sus seres queridos.

El arzobispo, según sus declaraciones, esperaba que no hubiese una confrontación entre diferentes órganos de Estado, porque precisamente se vino de un choque entre salvadoreños que en su momento buscaron una igualdad social, el derrocamiento del poder militar y la construcción de una democracia fuerte, que se esperaba lograr con la firma, pero casi 30 años después aún existen concentración de poderes y una libertad de expresión un tanto delimitada.

Y lo más lamentable, que aún se desconocen los paraderos de familiares que han llorado por más de tres décadas para conocer dónde están sus almas.

“Nosotros estamos a favor de las víctimas y ojalá los Acuerdos de Paz cubrieran estas deudas (con las víctimas), entonces, serían dignos de respeto”, acotó Alas.

Esto da alusión que la firma no representó en su totalidad el objetivo de esta. Por lo tanto, el religioso manifestó indirectamente que los acuerdos de paz deberían de tener respeto siempre y cuando se les haga justicia para los salvadoreños afectados por la guerra civil.

Algo contradictorio a lo que hizo referencia en conferencia de prensa el 17 de enero de este año, donde se le cuestionó que si ¿los Acuerdos de Paz eran dignos de respeto? el católico respondió que el tema era muy complejo, “los acuerdos fueron un aspecto importante de la historia y fue algo positivo, ese es el punto de partida, por supuesto, para mi merecen todo respeto”, dijo Alas, olvidándose así de las declaraciones que hizo días atrás, donde la reparación de las víctimas era lo primordial para tener respeto, y que existiera una verdadera paz actualmente para honrar dichos acuerdos.

Escobar Alas señaló que los acuerdos “estuvieron bien” porque si no, aun se estuviera en la guerra, “que bueno porque cesaron las balas y eso es muy importante”, dejando nuevamente al olvido las declaraciones vertidas el 20 de diciembre.

De igual forma, en diciembre dijo que los acuerdos tras no cubrir las deudas de las víctimas le pareció que se quedaron en una situación “muy triste”, e interrogó la razón de ser de los acuerdos; ¿qué acuerdos de paz serían si no hay justicia y si no hay paz? Mientras que el 17 enero llamó a las partes involucradas a que mejoran a voluntad y que se sentaran e hicieran honor a los Acuerdos de Paz. Por una parte, el arzobispo señala que los acuerdos no cumplieron con el objetivo, pero a la misma vez insta a que se les honre.