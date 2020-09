El Salvador tiene un presidente que carece de liderazgo nacional: PROES

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) sostiene que el presidente, Nayib Bukele está generando odio a sus opositores porque no está atendiendo la pandemia por COVID-19, sino en campaña electoral 2021.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Hay algunas acciones y métodos de hacer política que no son los correctos. No nos parece bien que se utilice la mentira como una herramienta de lucha política, denigrar a un opositor y calumniar. No estamos planteando que no haya oposiciones, en una sociedad hay luchas de clases, diferentes opiniones, eso es inevitable. Pero otra cosa es recurrir a la mentira”, sostuvo César Villalona, representante de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), ante lo que él considera el manejo político “electoral” que hace el presidente de la República, Nayib Bukele, de la pandemia por COVID-19.

Villalona explicó que el mandatario ha diseñado una estrategia que, para PROES, es equivocada, ya que es una estrategia mediática en la promoción de su figura. “Un presidente que se dedica a denigrar a sus opositores, en el marco de la pandemia, a nosotros no nos interesa la propaganda gubernamental, la figura de Bukele como si fuera un mesías, un ser todo poderoso. No nos parece que fuera lo mejor, los recursos del Estado deberían orientarse a contener la emergencia, en el marco de salud y economía”, dijo.

Agregó que en el Presupuesto General de la Nación ya establecía un presupuesto de $22 millones para la publicidad de Casa Presidencial, sin contar los presupuestos de todos los ministerios para el tema de publicidad se supera los 100 millones de dólares.

De igual manera, Villalona destacó que la estrategia del Gobierno es denigrar a cualquier sector profesional, popular o social que este en contra de su pensamiento. “Todo esto no abona al combate a la pandemia”, explicó.

Para PROES, la actividad política es importante e inevitable, todo el mundo hace política de una o de otra manera. Desde la esfera del Estado, sindicatos, organizaciones y sectores sociales, esa actividad debería estar encaminada a procurar el bienestar de la población, reducción de la desigualdades, fortalecer las instituciones democráticas, una política nacional que promueva la cooperación y la no injerencia de otros países.

¨Bukele es un jefe, del gabinete que nombra, un jefe ordena y manda, ellos le contestan. Pero un líder no hace eso, intenta dirigir que es diferente a mandar, primero tener un plan y tratar de llevarlo a cabo. Llevar adelante mediante de la mediación, la búsqueda de acuerdos, es decir, un líder convence, llega a acuerdos, está orientado a superar la pandemia; que saldremos porque la gente hace lo suyo, el Gobierno no tiene un plan para la emergencia, ni en lo económico, salud, educación ni el quinquenal”, afirmó.

Por otro lado, Villalona cuestionó el uso de los recursos del Estado, ya que en el marco de la pandemia se le han aprobado 3,046 millones de dólares. Y es que la política económica está centrada en el endeudamiento público. Además, cuestionó el uso de los fondos del presupuesto y de los préstamos para la atención de la pandemia por COVID-19.