El Salvador tendrá emergencia nacional y restricción de derechos constitucionales

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

En una amplia jornada que culminó el sábado por la noche, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron el decreto de Estado de Emergencia y el decreto de Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19. Ambas medidas buscan facilitar las labores de prevención que mantiene el Ministerio de Salud Pública.

Tras la aprobación de estos decretos, el presidente de la República, Nayib Bukele agradeció a los parlamentarios: “Se pusieron del lado del pueblo”. De igual manera reprochó a los parlamentarios del FMLN y PDC por no acompañar la iniciativa de Estado de Excepción.

Y es que Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19 fue aprobada con 58 votos a favor y 25 en contra, con los votos de ARENA, GANA y PCN.

La restricción de derechos constitucionales son la libertad de transito, reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio. No obstante, estos derechos serán restringidos en conformidad al derecho internacional de no discriminación, provisionalidad o temporalidad, amenaza excepcional y responsabilidad de los funcionarios del Estado.

De acuerdo a la ley, la restricción de libertad de tránsito solo será aplicada en casos específicos y con referencia concreta a zonas que se verán afectadas mediante la resolución fundamentada y ordenada por el órgano Ejecutivo.

En cuanto a las reuniones pacíficas, el Ministerio de Salud podrá prohibir reuniones en atención de la pandemia, sin embargo, estas no se justifican en caso de reuniones con fines religioso, culturales, económicos o deportivas que deberán ser autorizadas por el MINSAL.

De igual manera, la Ley no restringe el ingreso de salvadoreños al territorio nacional, pero si de extranjeros. Además, obliga a los salvadoreños que ingresen al país someterse a las medidas sanitarias.

La Policía Nacional Civil (PNC) tendrá la colaboración necesaria para autoridades de salud y migración, con la finalidad de evitar situaciones que pongan en peligro la salud de la población.

Para la aplicación de estas restricciones solo tendrá una duración de 15 días a partir de la publicación en el Diario Oficial, con la opción de dar un nuevo plazo siempre y cuando el Ejecutivo presente un informe de lo actuado y la correspondiente ley. Tras la aprobación de este decreto de ley, el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y la Policía Nacional Civil se pusieron a disposición del presidente Bukele para sus órdenes y medidas a tomar.

Emergencia Nacional

En cuanto a la declaratoria de emergencia, esta fue aprobada por la Asamblea Legislativa con un total de 84 votos a favor. Ya que se declara la Emergencia Nacional, Estado de Calamidad y Desastre Natural en todo el territorio nacional por 30 días.

Entre las medidas establecidas dentro de esta ley se encuentra la garantía del servicio de salud, por parte del MINSAL. Limitar la circulación en zonas afectadas o en riesgo por COVID: limitación de la concentración de personas por espectáculos públicos y cualquier otra reunión.

La Defensoría del Consumidor fijará y modificará motivadamente los precios máximos de artículos, bienes, suministros o servicios que tengan relación a la prevención de COVID19. De igual manera deberá implementar acciones de vigilancia que sean necesarias.

El director general de Protección Civil tendrá la facultad de limitar o restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras de COVID19. La población está obligada a colaborar y acatar las disposiciones que tome el gobierno a través de Protección Civil.

También, la Ley de Estado de Emergencia establece que se respeta el derecho laboral de las personas que permanezcan en cuarentena, ya que no podrán ser objeto de despido ni descuento de su salario.

De igual manera establece que todos los profesionales de salud deberán prestar sus servicios ad honórem en las instituciones públicas. En este sentido se solicitó cambios para que no sea ad honórem, sin embargo, no contó con el respaldo de los diputados.

En cuanto a las clases en el sistema educativo público o privado quedan suspendidas las clases por 30 días desde la entrada en vigencia del decreto. Es decir, no cuenta desde que se suspendieron y se declaró cuarentena en el país.

En cuanto al papel de la PNC y la Fuerza Armada los parlamentarios determinaron que brindaran apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de no poner en peligro la salud de los salvadoreños. Además, se autorizó al Ministerio de Hacienda gestionar fondos en carácter de empréstitos voluntarios, dentro y fuera de la república.

Sin Fondos

En cuanto a los fondos, durante la Sesión Plenaria Extraordinaria, el diputado presidente Mario Ponce pidió ingresar un cambio a la agenda para dar $30 millones de dólares al Ejecutivo para atender la emergencia nacional, sin embargo, esta no tuvo apoyo de los parlamentarios de ARENA, GANA y CD.

Ante esto, la diputada del FMLN Cristina Cornejo increpó a los parlamentarios de derecha por quitar los derechos constitucionales, pero no dan respaldo a fondos para atender la emergencia de COVID19, reproche que fue acompañado por el presidente Ponce. Ya que este era un acuerdo de la Comisión Política.

Y es que tras la aprobación de la Ley de Restricción de Derechos, los parlamentarios se retiraron, bajo la justificación del cansancio que se había generado por más de 30 horas de trabajo. Ricardo Velásquez Parker, diputado por ARENA rechazó que el partido haya negociado la aprobación de la Ley de Restricción de Derechos Constitucionales. De igual manera, dio la razón a sus opositores por criticar el retiro de los demás parlamentarios. “Es un reproche necesario y legitimo a mis colegas que se fueron. Cansados estamos todos”, dijo.

“Lamentar que no pudimos darle cumplimiento por ausencia, cansancio y fatiga la parte de inyección (económica) como parte de solidaridad a los salvadoreños. Esperar que lo que he visto a la fecha en el Gobierno es mucha improvisación y poca capacidad ejecutiva, una maravillosa capacidad ocupacional y comunicación pero mucha improvisación”, agregó.