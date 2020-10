El Salvador suma este sábado los 29,358 casos de COVID-19

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Salud de El Salvador reportó la madrugada de este sábado que la cifra de casos de COVID-19 alcanzó los 29,358, luego que al final del viernes se localizaron 89 nuevos casos, tras realizar 2496 pruebas.

Los pronósticos esperados por el Gobierno al iniciar la apertura económica casi total hace un mes no se han dado, pues los casos no han superado los 250. Lo que no ocurrió con la primera etapa de la apertura económica que llegó al pico más alto el 9 de agosto con 449 casos en un día.

El viernes también fallecieron cuatro pacientes, lo que suman 857 víctimas mortales por la nueva enfermedad del coronavirus.

El ministerio de Salud reportó, también, que 123 pacientes vencieron la enfermedad y fueron dados de alta, por lo que el total de recuperados suman 24,175.

Del total de casos, según Salud, 4,326 se encuentran activos y 2,733 sospechosos.

De los casos activos 1350 son asintomáticos, 1298 estables, 1254 moderados, 384 graves y 40 críticos.

Por género 15,423 corresponde a hombres y 13,935 a mujeres

Por departamentos San Salvador suma 10,592, La Libertad 3,614, San Miguel 3,211, Santa Ana 2,667, Sonsonate 1,481, Ahuachapán 1,263.

La Unión 1,099, Usulután 1,083, La Paz 976, Morazán 785, Cuscatlán 735, San Vicente 693, Chalatenango 687 y Cabañas 355.